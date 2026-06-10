پیش بینی وزش شدید باد در استان زنجان برای چند روز آینده

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده و از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می شود.

وی با بیان اینکه طی ساعات بعدازظهر امروز و فردا بارش باران پیش بینی می شود، ابراز کرد: بارش باران با رعد و برق همراه خواهد بود که در این میان به شهروندان توصیه می شود در ارتفاعات کوهستانی تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و گفت: این شرایط تا پایان هفته مهمان زنجانی ها است و در این میان به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره و بیان کرد: هوای شهر زنجان کمی خنک می شود و در این میان دمای کنونی شهر زنجان ۱۸ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت هوا خنک شده است.