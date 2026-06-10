  1. استانها
  2. یزد
۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۱

ورود دادستان یزد به ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی شهرستان خاتم

ورود دادستان یزد به ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی شهرستان خاتم

یزد - دادستان عمومی و انقلاب یزد با تأکید بر لزوم رفع سریع نواقص ایمنی، از تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری مشکلات محورهای شهرستان خاتم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسن‌پور در نخستین سفر سال جاری به شهرستان خاتم، ضمن بازدید میدانی از محورهای مواصلاتی هرات - هرابرجان، هرات - شهربابک و ایست و بازرسی مستقر در این مسیرها، بر ضرورت تسریع در رفع نواقص و ارتقای ایمنی این محورها تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب استان در این بازدید با اشاره به اهمیت بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای این شهرستان اظهار کرد: ارتقای ایمنی راه‌های ارتباطی خاتم یکی از مطالبات اصلی مردم منطقه است و رفع مشکلات موجود در محورهای ورودی و خروجی شهرستان باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

حسن پور افزود: برخی نقاط این مسیرها به دلیل شرایط موجود در زمره نقاط حادثه‌خیز قرار دارند و این موضوع همواره موجب نگرانی شهروندان شده است. بر همین اساس، در جریان این بازدید مقرر شد تمامی مشکلات، نواقص و نیازهای موجود در محورهای مورد بازدید به صورت دقیق احصا و در قالب گزارشی مکتوب جمع‌بندی شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان ادامه داد: پیگیری رفع این مشکلات از طریق حضور در مرکز استان، انجام مکاتبات لازم با دستگاه‌های مسئول در سطح ملی و با همکاری دادستانی کل کشور انجام خواهد شد تا روند رسیدگی به مطالبات مردم با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود.

حسن‌پور با تأکید بر عزم دستگاه قضایی در پیگیری مطالبات عمومی تصریح کرد: دادستانی استان موضوع بهسازی و ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی شهرستان خاتم را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد و انتظار می‌رود با همکاری مسئولان شهرستان، مدیران استانی و دستگاه‌های ذی‌ربط، زمینه رفع مشکلات جاده‌های حادثه‌خیز منطقه فراهم شود.

وی در پایان بیان کرد: با تداوم پیگیری‌ها و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، اقدامات مؤثری در جهت ارتقای ایمنی راه‌های شهرستان خاتم به انجام برسد و نتایج آن در آستانه هفته قوه قضائیه به عنوان خدمتی ماندگار برای مردم منطقه به ثمر بنشیند.

کد مطلب 6856035

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها