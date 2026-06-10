به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسنپور در نخستین سفر سال جاری به شهرستان خاتم، ضمن بازدید میدانی از محورهای مواصلاتی هرات - هرابرجان، هرات - شهربابک و ایست و بازرسی مستقر در این مسیرها، بر ضرورت تسریع در رفع نواقص و ارتقای ایمنی این محورها تأکید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب استان در این بازدید با اشاره به اهمیت بهبود زیرساختهای جادهای این شهرستان اظهار کرد: ارتقای ایمنی راههای ارتباطی خاتم یکی از مطالبات اصلی مردم منطقه است و رفع مشکلات موجود در محورهای ورودی و خروجی شهرستان باید در اولویت دستگاههای مسئول قرار گیرد.
حسن پور افزود: برخی نقاط این مسیرها به دلیل شرایط موجود در زمره نقاط حادثهخیز قرار دارند و این موضوع همواره موجب نگرانی شهروندان شده است. بر همین اساس، در جریان این بازدید مقرر شد تمامی مشکلات، نواقص و نیازهای موجود در محورهای مورد بازدید به صورت دقیق احصا و در قالب گزارشی مکتوب جمعبندی شود.
دادستان عمومی و انقلاب استان ادامه داد: پیگیری رفع این مشکلات از طریق حضور در مرکز استان، انجام مکاتبات لازم با دستگاههای مسئول در سطح ملی و با همکاری دادستانی کل کشور انجام خواهد شد تا روند رسیدگی به مطالبات مردم با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود.
حسنپور با تأکید بر عزم دستگاه قضایی در پیگیری مطالبات عمومی تصریح کرد: دادستانی استان موضوع بهسازی و ایمنسازی محورهای مواصلاتی شهرستان خاتم را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد و انتظار میرود با همکاری مسئولان شهرستان، مدیران استانی و دستگاههای ذیربط، زمینه رفع مشکلات جادههای حادثهخیز منطقه فراهم شود.
وی در پایان بیان کرد: با تداوم پیگیریها و همافزایی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی، اقدامات مؤثری در جهت ارتقای ایمنی راههای شهرستان خاتم به انجام برسد و نتایج آن در آستانه هفته قوه قضائیه به عنوان خدمتی ماندگار برای مردم منطقه به ثمر بنشیند.
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