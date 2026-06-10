غلامرضا گل‌محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در جریان بازدید از ایستگاه تحقیقات دیم شیروان اظهار کرد: غله‌کاران کشور به طور میانگین تنها ۳۰ درصد از بذرهای رسمی و گواهی‌شده استفاده می‌کنند و بخش عمده بذر مصرفی از محل بذرهای خودمصرفی تأمین می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی افزود: این در حالی است که میزان استفاده از بذرهای رسمی و گواهی‌شده در خراسان شمالی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است که نشان‌دهنده جایگاه مطلوب استان در این شاخص مهم کشاورزی است.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از بذرهای اصلاح‌شده و استاندارد تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با توسعه برنامه‌های ترویجی و آموزشی، سهم استفاده از بذرهای رسمی در مزارع افزایش یابد تا زمینه ارتقای بهره‌وری و افزایش تولید در واحد سطح فراهم شود.

گل‌محمدی با اشاره به جایگاه ایستگاه تحقیقات دیم شیروان گفت: در کشور چهار مرکز تحقیقاتی دیم فعالیت دارند که ایستگاه تحقیقات دیم شیروان تنها مرکز تخصصی این حوزه در شمال شرق کشور به شمار می‌رود.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: با توجه به تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی‌ها و حرکت اقلیم کشور به سمت خشکی و کم‌آبی، تولید و معرفی ارقام مقاوم به گرما، خشکی و تنش‌های محیطی در دستور کار مراکز تحقیقاتی قرار دارد.

وی بر ضرورت تقویت ایستگاه‌های تحقیقات دیم تأکید کرد و گفت: یافته‌های پژوهشی ایستگاه شیروان علاوه بر خراسان شمالی، در اختیار سایر استان‌های دارای شرایط اقلیمی مشابه قرار می‌گیرد و نقش مؤثری در افزایش پایداری تولیدات کشاورزی دارد.

گل‌محمدی خاطرنشان کرد: تحقق امنیت غذایی و تأمین پایدار محصولات کشاورزی مستلزم آن است که نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی به مزارع منتقل شود و کشاورزان از فناوری‌ها و یافته‌های نوین بهره‌مند شوند.

وی افزود: توسعه تحقیقات کاربردی و افزایش ضریب نفوذ بذرهای گواهی‌شده از مهم‌ترین راهکارهای افزایش عملکرد و بهره‌وری در بخش کشاورزی به شمار می‌رود.