علوی: ۳۰ طرح تحقیقاتی در ایستگاه دیم شیروان در حال اجرا است

جلیل علوی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هماکنون ۳۰ طرح تحقیقاتی در زمینه بهنژادی و بهزراعی در ایستگاه تحقیقات دیم شیروان در حال مطالعه و پژوهش است.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان شمالی افزود: نتایج این تحقیقات پس از پایان طرحها در اختیار بهرهبرداران بخش کشاورزی قرار میگیرد تا در راستای افزایش تولید و ارتقای بهرهوری مورد استفاده قرار گیرد.
وی تصریح کرد: طی سه دهه گذشته بیش از ۳۰۰ طرح تحقیقاتی در ایستگاه تحقیقات دیم شیروان اجرا و خاتمه یافته و نتایج آن در اختیار کارشناسان، بهرهبرداران و کشاورزان قرار گرفته است.
علوی با اشاره به جایگاه این مرکز گفت: ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم شیروان با ۸۵ هکتار مساحت، یکی از پنج ایستگاه اصلی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور و تنها مرکز تخصصی تحقیقات دیم در شمال شرق ایران به شمار میرود و نقش مهمی در توسعه کشاورزی دیم منطقه دارد.
وی ادامه داد: بهطور میانگین سالانه حدود ۲۴ پروژه تحقیقاتی در این ایستگاه اجرا میشود که در حوزههای بهنژادی و بهزراعی غلات، حبوبات، دانههای روغنی و گیاهان علوفهای تعریف شده و توسط تیمهای پژوهشی در سطوح استانی، ملی و بینالمللی راهبری میشوند.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به دستاوردهای این مجموعه اظهار کرد: محققان ایستگاه دیم شیروان تاکنون در معرفی بیش از ۵۰ رقم زراعی مقاوم به خشکی و سرما مشارکت داشتهاند که شامل ۲۴ رقم گندم، ۱۱ رقم جو، هشت رقم نخود، چهار رقم عدس، دو رقم ماشک و یک رقم گلرنگ است.
وی افزود: تولید هستههای اولیه بذور دیم در سطوح پرورشی یک و ۲ نیز برای تأمین نیاز کشاورزان استان در این مرکز انجام میشود که نقش مهمی در خودکفایی بذر و ارتقای امنیت غذایی دارد.
علوی با تأکید بر اهمیت این ایستگاه در انتقال دانش به مزرعه گفت: این مرکز به دلیل تنوع ارقام و برخورداری از ظرفیتهای علمی و پژوهشی، به مرجع فنی و آموزشی کارشناسان و بهرهبرداران بخش کشاورزی در منطقه تبدیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: توسعه تحقیقات کاربردی در این مجموعه زمینه افزایش بهرهوری اراضی دیم و بهبود عملکرد تولید در شرایط اقلیمی خشک و نیمهخشک را فراهم کرده است.
نظر شما