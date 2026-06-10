به گزارش خبرنگار مهر ،غلامرضا گلمحمدی ظهر چهارشنبه در آیین رونمایی از مزرعه الگویی پنبه که در شهر مانه برگزار شد، اظهار کرد: ارتقای بهرهوری و توسعه آموزش و ترویج کشاورزی از مهمترین رویکردهای این سازمان در سال زراعی جاری است و اجرای آن میتواند نقش مهمی در افزایش تولید و بهبود عملکرد بخش کشاورزی داشته باشد.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) گفت: یکی از شعارها و برنامههای اصلی سازمان تات در سال زراعی جاری، تقویت حوزه آموزش و ترویج است تا از این طریق افزایش بهرهوری در محصولات کشاورزی محقق شود.
وی افزود: در این چارچوب، کشاورزان پیشرو باید به عنوان الگو عمل کرده و دانش، تجربه و یافتههای علمی را به خردهمالکان و سایر بهرهبرداران منتقل کنند تا سطح تولید در واحد سطح افزایش یابد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اولویتهای این سازمان در بخش محصولات راهبردی گفت: در حال حاضر شش محصول شامل گندم، جو، کلزا، ذرت، پنبه و برنج به عنوان اولویتهای اصلی در برنامههای آموزشی و ترویجی کشور تعریف شده است.
گلمحمدی ادامه داد: هدفگذاری ما این است که با اجرای برنامههای علمی و ترویجی، مصرف آب در بخش کشاورزی به شکل مستمر کاهش یابد و بهرهوری منابع آبی افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه کاهش مصرف آب از مهمترین راهبردهای بخش کشاورزی کشور است، تصریح کرد: در سالهای اخیر مصرف آب در بخش کشاورزی از حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب به حدود ۴۵ میلیارد مترمکعب کاهش یافته و برنامهریزی شده این روند کاهشی با اتکا به روشهای نوین آبیاری و توسعه ارقام کممصرف ادامه یابد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: هدف نهایی این سیاستها، افزایش تولید پایدار، حفظ منابع پایه و تقویت امنیت غذایی کشور است و این مسیر با جدیت در دستور کار سازمان تات قرار دارد.
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