لهونی: امنیت پایدار کردستان مرهون ایثار شهدا و مجاهدت نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم یادواره شهدای عملیات رمضان در سنندج، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای والامقام عملیات رمضان، اظهار کرد: سلام و درود به روح پاک پیامبر عظیمالشأن اسلام (ص)، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و همه شهدا از صدر اسلام تاکنون، بهویژه شهدای گرانقدر این عملیات تقدیم میکنم و برای مقام معظم رهبری آرزوی طول عمر با عزت دارم.
وی با خیرمقدم به میهمانان این مراسم، افزود: حضور حضرت آیتالله بوشهری نماینده مرجع عالیقدر آیتالله العظمی سیستانی و هیئت همراه مایه افتخار استان کردستان است و از حضور همه خانوادههای معظم شهدا، مسئولان و میهمانان ارجمند صمیمانه قدردانی میکنم.
خانوادههای شهدا؛ سرمایههای ماندگار انقلاب اسلامی
استاندار کردستان با تأکید بر جایگاه والای خانوادههای شهدا در جامعه اسلامی گفت: این عزیزان با صبر، استقامت و تحمل درد فراق فرزندان خود، نقش بیبدیلی در حفظ عزت و اقتدار ایران اسلامی ایفا کردهاند و حقیقتاً الگوهای صبر و پایداری در جامعه هستند.
وی افزود: امنیت، آرامش و اقتدار امروز کشور مرهون خون پاک شهدا و پشتیبانی همین خانوادههای معزز است و وظیفه همه ماست که قدردان این فداکاریها باشیم.
لهونی با قدردانی از تلاش نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی استان اظهار کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، فراجا، مرزبانی و مجموعههای اطلاعاتی با وجود شرایط سخت و تهدیدهای مستمر، شبانهروز برای تأمین امنیت مردم تلاش میکنند و امروز ثمره این مجاهدتها، آرامش و ثبات در استان کردستان است.
وی ادامه داد: امنیت موجود در استان یک دستاورد ساده نیست، بلکه حاصل سالها مجاهدت، ایثار و حضور میدانی نیروهایی است که در سختترین شرایط نیز میدان را ترک نکردند.
وحدت و همدلی؛ سرمایه اجتماعی مردم کردستان
استاندار کردستان با اشاره به نقش مردم در حفظ ثبات استان گفت: مردم کردستان در مقاطع مختلف تاریخی، از دوران دفاع مقدس تا امروز، همواره با انسجام و همدلی در کنار نظام اسلامی ایستادهاند و اجازه ندادهاند دشمنان از اختلافات قومی و مذهبی سوءاستفاده کنند.
وی افزود: این وحدت مثالزدنی، یکی از مهمترین عوامل موفقیت و امنیت پایدار در استان است و باید با دقت و حساسیت از آن صیانت شود.
استاندار کردستان در ادامه با قدردانی از نقش نماینده ولیفقیه در استان، علما، روحانیون و ائمه جمعه اظهار کرد: محوریت وحدت در استان مرهون حضور مؤثر و راهبردی این عزیزان است که همواره در مسیر تقویت همبستگی اجتماعی و آرامش استان نقشآفرینی کردهاند.
وی همچنین از تلاش مدیران، فرمانداران و اعضای شورای تأمین استان قدردانی کرد و گفت: مجموعه مدیریتی استان با تمام توان در مسیر خدمترسانی و ارتقای امنیت و توسعه گام برمیدارد.
استاندار کردستان در پایان با اشاره به همراهی مردم در شرایط مختلف تأکید کرد: مردم این استان در هیچ مقطعی از تاریخ، به دنبال ناامنی نبودهاند و همواره با وفاداری کامل از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و امنیت کشور دفاع کردهاند و این روحیه، سرمایهای ارزشمند برای آینده ایران اسلامی است.
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