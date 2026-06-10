«فراتهران» به جزیره هرمز رسید؛ بررسی مشکلات هنرمندان و طرح چند نکته

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید پوراحمدی مدیر عامل صندوق اعتباری هنر روز چهارشنبه ۲۰ خرداد با هنرمندان جزیره هرمز دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدارها، ضمن بررسی وضعیت معیشتی، درمانی و حرفه‌ای هنرمندان، درباره ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان و چالش‌های پیش روی جامعه هنری به تبادل نظر پرداخت.

پوراحمدی در این دیدار، ضمن ابلاغ سلام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به هنرمندان پرتلاش جزیره هرمز، به جایگاه ویژه این منطقه در کشور اشاره کرد و گفت: امروز نام هرمز بیش از گذشته در سطح منطقه و جهان شنیده می‌شود و این منطقه به یکی از نمادهای اقتدار و مقاومت ایران تبدیل شده است؛ جایی که فرهنگ، تاریخ و هویت ایرانی در آن جریان دارد. در کنار جایگاه راهبردی جزیره هرمز، ظرفیت‌های فرهنگی و هنری این منطقه نیز بخشی از سرمایه‌های ارزشمند کشور به شمار می‌رود.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در دیدار با جمعی از هنرمندان جزیره هرمز، با تأکید بر اهمیت حضور میدانی مدیران در استان‌ها، گفت: طرح «فراتهران» با هدف شنیدن مستقیم مسائل هنرمندان، توسعه عدالت فرهنگی و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به اهالی فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآن و عترت اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح «فراتهران»، تلاشی برای توجه به بخش‌هایی از جغرافیای فرهنگی ایران است که کمتر در مرکز توجه قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: این طرح از اردیبهشت‌ ۱۴۰۴ با هدف گسترش ارتباط مستقیم مدیران صندوق با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه در استان‌ها آغاز شده و تاکنون در قالب هشت سفر استانی دنبال شده است. تجربه این سفرها نشان داده که حضور میدانی، درک دقیق‌تری از مسائل، ظرفیت‌ها و نیازهای هنرمندان مناطق مختلف کشور در اختیار مدیران قرار می‌دهد و زمینه پیگیری مؤثرتر مطالبات آنان را فراهم می‌کند.

مدیر عامل صندوق اعتباری هنر ادامه داد: هرمزگان به عنوان نخستین مقصد طرح «فراتهران» در سال ۱۴۰۵ انتخاب شده است. این انتخاب علاوه بر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان، با توجه به جایگاه ویژه شهرستان میناب در حوزه ایثار، شهادت و مقاومت و به منظور ادای احترام به خانواده‌های معظم شهدا، هنرمندان و پیشکسوتانی صورت گرفته است که سال‌ها در حفظ و انتقال میراث فرهنگی و هنری این منطقه نقش‌آفرینی کرده‌اند. البته بخشی از مأموریت صندوق، ارائه خدمات حمایتی است، اما در کنار آن تلاش داریم با شناسایی هنرمندان کمتر دیده‌شده، زمینه معرفی و بهره‌مندی بیشتر آنان از فرصت‌های موجود را نیز فراهم کنیم.

در این دیدار، هنرمندان هرمزگانی ضمن تشریح شرایط فعالیت خود، دیدگاه‌ها و پیشنهادهایشان را درباره مسائل صنفی، رفاهی و حرفه‌ای مطرح کردند و مدیرعامل صندوق نیز دستور بررسی و پیگیری موارد مطرح‌شده را صادر کرد. این در حالی است که فرخنده جلالی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر را در دیدار با هنرمندان همراهی کرد.

مدیرعامل و مدیران صندوق اعتباری هنر در این سفر ۲ روزه، در قالب چهار تیم به تمامی شهرستان‌های استان هرمزگان سفر کرده و به بررسی مسائل و مشکلات هنرمندان این استان می‌پردازند.