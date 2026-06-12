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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۵

اعتبار عضویت هنرمندان میناب در صندوق اعتباری هنر دائمی شد

اعتبار عضویت هنرمندان میناب در صندوق اعتباری هنر دائمی شد

اعتبار عضویت ۹۴ نفر از هنرمندان عرصه های مختلف مینابی عضو صندوق اعتباری هنر به صورت دائمی تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، با انجام بررسی‌های لازم و با توجه به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم و تأثیر آن بر فعالیت‌ها و کسب‌وکار هنرمندان شهرستان میناب، اعتبار عضویت ۹۴ نفر از هنرمندان مینابی عضو صندوق اعتباری هنر به‌صورت دائمی تمدید شد.

سید مجید پوراحمدی مدیرعامل این صندوق با اعلام این خبر گفت: در راستای حمایت از هنرمندان شهرستان میناب و بررسی شرایط آنان، تصمیماتی برای تقویت حمایت‌ها و تسهیل استمرار عضویت اعضا اتخاذ شد.

وی افزود: با توجه به آسیب‌های واردشده به فعالیت‌های فرهنگی و هنری در پی شرایط اخیر، صندوق اعتباری هنر تلاش دارد حمایت مؤثرتری از جامعه فرهنگ و هنر به عمل آورد.

پوراحمدی تصریح کرد: در جریان سفر استانی به استان هرمزگان و شهرستان میناب و پس از بررسی وضعیت هنرمندان میناب و تأثیرات جنگ تحمیلی بر فعالیت‌های فرهنگی و هنری این شهرستان، اعتبار عضویت این هنرمندان به‌صورت دائمی ثبت شد.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در پایان گفت: هنرمندان سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند و حمایت از آنان در اولویت برنامه‌های صندوق قرار دارد.

کد مطلب 6857201
علیرضا سعیدی

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