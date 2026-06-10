به گزارش خبرنگار مهر، رضا قادری، مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، صبح امروز در نشست خبری معاونت آموزشی وزارت علوم اظهار کرد: فرایند توسعه و گسترش دانشگاهها و همچنین صدور مجوز رشتههای جدید، عمدتاً بر اساس رویکرد عرضهمحور انجام میشد. به این معنا که دانشگاهها متناسب با توانمندیهای خود و امکاناتی که در اختیار داشتند، نسبت به ایجاد رشتهها و واحدهای جدید اقدام میکردند.
وی افزود: این روند تا حد زیادی تحت تأثیر عواملی خارج از حوزه آموزش عالی قرار داشت و در برخی موارد نیز از تمایلات محلی تأثیر میپذیرفت؛ چراکه وجود مراکز آموزش عالی یکی از شاخصها و مصادیق توسعهیافتگی در مناطق مختلف محسوب میشود.
مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم ادامه داد: از سوی دیگر، تأمین مالی این مراکز عمدتاً متکی به بودجه دولتی بوده و با توجه به مزیتهایی که برای دانشگاهها ایجاد میکرد، حساسیت و دقت کافی از سوی متقاضیان آموزش عالی نسبت به کارایی نهایی رشتههای تحصیلی کمتر مورد توجه قرار میگرفت.
قادری تصریح کرد: این شرایط نهتنها در ایران، بلکه در سطح جهان نیز در حال تغییر است. فرایند توسعه و گسترش آموزش عالی و جهتگیریهای آینده آن، تحت تأثیر تحولات جهانی، جنگهای اخیر، تغییرات هرم جمعیتی و دگرگونی نیازهای جامعه، نیازمند بازنگری جدی است.
وی تأکید کرد: لازم است این واقعیت مورد توجه قرار گیرد که توسعه آموزش عالی دیگر نمیتواند صرفاً بر اساس توانمندیها یا تقاضای عرضه دانشگاهها صورت گیرد، بلکه باید جنبه مأموریتگرایی و پاسخگویی به نیازهای واقعی کشور در این حوزه بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.
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