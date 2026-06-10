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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

بازگشایی سهمیه ارزی تولیدی فصل تابستان سال ۱۴۰۵ وزارت صمت

بازگشایی سهمیه ارزی تولیدی فصل تابستان سال ۱۴۰۵ وزارت صمت

سامانه جامع تجارت از بازگشایی سهمیه ارزی تولیدی فصل تابستان سال ۱۴۰۵ وزارت صمت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سامانه جامع تجارت، زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری متقاضیان از سهمیه تولیدی تابستان ۱۴۰۵ فراهم شده و واحدهای مشمول می‌توانند از سهمیه تعیین‌شده در سامانه استفاده کنند.

مطابق ضوابط اعلامی، سهمیه تابستان واحدهای تولیدی بر مبنای ۶۰ درصد حداکثر میزان ترخیص ثبت سفارش‌های تولیدی آنها در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ محاسبه شده است.

در این محاسبات تنها ارزش ترخیص ثبت سفارش‌های مرتبط با حوزه سهمیه تولیدی ملاک عمل قرار گرفته و سایر حوزه‌های سهمیه‌ای در تعیین سقف سهمیه لحاظ نمی‌شوند.

کد مطلب 6856164
سمیه رسولی

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