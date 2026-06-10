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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

الماسی: ظرفیت تأمین زمین برای مسکن ملی در کرمانشاه در حال افزایش است

الماسی: ظرفیت تأمین زمین برای مسکن ملی در کرمانشاه در حال افزایش است

کرمانشاه - مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از افزایش ظرفیت تأمین زمین برای متقاضیان نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت خبر داد و بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین الماسی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت طرح‌های مسکن استان کرمانشاه با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت تأمین زمین و اجرای طرح‌های حمایتی مسکن اظهار کرد: با الحاقات جدید و توافقات انجام‌شده، ظرفیت تأمین زمین برای متقاضیان نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت در شهرهای مختلف استان در حال افزایش است.

وی افزود: در شهر کرمانشاه بیش از ۲۲ هزار و ۵۰۰ نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ نفر تأیید نهایی و بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه ادامه داد: با اراضی موجود و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، امکان تأمین زمین برای حدود یک‌هزار و ۵۰۰ واحد فراهم شده و در صورت افزایش ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده، پاسخگویی به تعداد بیشتری از متقاضیان نیز امکان‌پذیر خواهد بود.

الماسی با اشاره به وضعیت شهرستان‌های استان گفت: در کنگاور با الحاق اراضی جدید ظرفیت ساخت حدود یک‌هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی فراهم شده و در جوانرود نیز اراضی مناسب برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در اسلام‌آباد غرب بیش از ۸۰۰ متقاضی وجود دارد و حدود ۹۰ هکتار زمین جدید نیز از طریق توافقات در حال ورود به فرآیندهای قانونی است که بخشی برای نهضت ملی مسکن و بخشی برای طرح جوانی جمعیت اختصاص خواهد یافت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه همچنین درباره سرپل‌ذهاب تصریح کرد: اراضی جدیدی برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان در حال تأمین است و پس از طی مراحل قانونی، ظرفیت مورد نیاز تکمیل خواهد شد.

الماسی با اشاره به روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: تاکنون برای صدها متقاضی در استان زمین تخصیص یافته و تلاش می‌شود در شهرستان‌هایی مانند کرمانشاه، کنگاور و صحنه بخش عمده تقاضاها پاسخ داده شود.

وی تأکید کرد: هدف اصلی مجموعه راه و شهرسازی، تسریع در واگذاری زمین و پاسخگویی حداکثری به متقاضیان واجد شرایط است و این روند باید در بازه زمانی مشخص به نتیجه برسد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت و گفت: این تسهیلات باید در بازه زمانی محدود و ترجیحاً تا پایان مرداد پرداخت شود تا اثرگذاری لازم را داشته باشد.

الماسی افزود: پیش‌بینی می‌شود حدود ۴۰ هزار متقاضی در سامانه ثبت‌نام کنند و عملکرد بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات باید به‌صورت هفتگی به استانداری گزارش شود.

وی با اشاره به عملکرد سال گذشته بانک‌ها تصریح کرد: از بیش از ۳۴ هزار متقاضی واجد شرایط، تنها حدود ۱۱ هزار نفر موفق به دریافت وام شده‌اند و لازم است امسال روند پرداخت‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه همچنین گفت: افزایش اجاره‌بها در استان نباید بیش از ۲۰ درصد باشد و دستگاه‌های نظارتی موظف به برخورد با تخلفات و قیمت‌سازی در فضای مجازی هستند.

وی در پایان با تأکید بر بهره‌گیری از فصل مناسب برای اجرای پروژه‌های عمرانی خاطرنشان کرد: پیمانکاران باید با استفاده از ظرفیت فعالیت دو شیفت، روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن را تسریع کنند و تمامی دستگاه‌ها و بانک‌ها نیز در این مسیر همکاری کامل داشته باشند.

کد مطلب 6856239

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    نظرات

    • IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      0 0
      پاسخ
      فقط زمین به مردم بدید خودشون میسازن

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