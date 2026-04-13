کردلو: ۱۴ هزار واحد نهضت ملی مسکن در زنجان به مرحله انتخاب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد کردلو به آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن و طرح‌های انبوه‌سازی در این استان اشاره کرد و افزود: میانگین پیشرفت فیزیکی طرحهای نهضت ملی مسکن در استان ۹۰ درصد بوده و تمامی پروژه‌ها بدون وقفه در حال اجراست.

وی اضافه کرد: خوشبختانه زنجان جزو سه استان برتر کشور در اجرای طرح های نهضت ملی مسکن بوده که به واسطه شاخص هایی به دست آمده است.

رئیس اداره برنامه‌ریزی مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه برای تامین زمین، مدیریت و برنامه ریزی لازم صورت گرفته است، گفت: برای احداث ۱۰ هزار واحد، واگذاری زمین گروهی در حال انجام است و کارگزاری مربوط، کارهای اجرایی لازم را انجام می دهد.

وی به اجرای طرح قانون جوانی جمعیت در استان زنجان اشاره کرد و گفت: قرعه کشی قطعات برای متقاضیان واجد شرایط جوانی جمعیت انجام شده که اراضی پس از آماده سازی به آنها واگذار می شود.

کردلو با بیان اینکه اتمام عملیات اجرایی طرحهای نهضت ملی مسکن به شرط آورده به موقع متقاضیان برنامه مهم این اداره کل در سال جدید است، افزود: طرحها متقاضی محور شده و تامین نشدن به موقع آورده متقاضیان باعث کندی پیشرفت پروژه ها می شود.

وی خاطر نشان کرد: برخی از واحدها به دلیل واریز نشدن وجه متقاضیان، همچنان در مرحله انتخاب واحد باقی مانده‌اند که با پیگیری‌های انجام‌ شده، روند تکمیل و واگذاری آنها تسریع خواهد شد.

رئیس اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان گفت: مجموعه راه و شهرسازی برای به پایان رساندن طرح‌های مسکونی عزم جدی دارد.