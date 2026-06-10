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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۳

خان‌محمدی: توسعه عدالت آموزشی در استان بوشهر چشمگیر است

خان‌محمدی: توسعه عدالت آموزشی در استان بوشهر چشمگیر است

بوشهر- معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت:استان بوشهر در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و توسعه عدالت آموزشی، به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خان‌محمدی در نشست «نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی»، با تمجید از عملکرد جهادی استاندار بوشهر، وی را الگویی موفق در مدیریت پروژه‌های آموزشی دانست.

وی در این نشست با اشاره به نظارت دقیق و میدانی بر پروژه‌های مدرسه‌سازی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که استاندار بوشهر در خصوص طرح نهضت، فعال‌ترین استاندار کشور است. ایشان نه تنها بیشترین بازدیدهای مداوم و میدانی را از پروژه‌های آموزشی در سطح استان داشته‌اند، بلکه با جدیت تمام، مطالبات آموزشی دانش‌آموزان این خطه را دنبال می‌کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به رکورد بی‌سابقه پیگیری‌های حضوری مدیریت ارشد استان در پایتخت، تصریح کرد: دکتر زارع تنها استاندار کشور است که شخصاً با هفت بار حضور در دفتر ریاست سازمان نوسازی مدارس کشور، روند پیشرفت پروژه‌ها و تأمین اعتبارات را پیگیری کرده است. این میزان از دغدغه‌مندی و حضور مستمر برای رفع موانع پروژه‌های نیمه‌تمام، در سطح کشور کم‌نظیر و شایسته قدردانی است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور افزود: این پیگیری‌های مستمر و تعامل نزدیک با بدنه نوسازی مدارس، موجب شده است که استان بوشهر در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و توسعه عدالت آموزشی، به موفقیت‌های چشمگیری دست یابد که ثمره آن را دانش‌آموزان این استان در آینده‌ای نزدیک لمس خواهند کرد.

کد مطلب 6856313

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