کاهگل نانو ضدآب تهران؛ راهنمای خرید از تولیدکننده و اجرا با قیمت مناسب

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در معماری سنتی ایران، کاهگل همیشه یکی از اصلیترین مصالح پوشش دیوار و بام بوده است. این متریال طبیعی ظاهر گرم و اصیل ایجاد میکند و به خوبی با اقلیم خشک ایران سازگار است. با این حال یک ضعف بزرگ داشت: مقاومت پایین در برابر آب و بارندگی.
با پیشرفت فناوریهای ساختمانی، محصولی به نام کاهگل نانو ضد آب وارد بازار شد. این نوع کاهگل با استفاده از افزودنیهای نانویی تولید میشود و علاوه بر حفظ ظاهر سنتی، در برابر رطوبت، باران و حتی شستوشو مقاومت بسیار بیشتری دارد.
در شهری مثل تهران که هم بارندگی فصلی وجود دارد و هم پروژههای معماری سنتی و مدرن در کنار هم دیده میشوند، استفاده از کاهگل نانو ضد آب به یک انتخاب هوشمندانه تبدیل شده است. اما سؤال مهم این است که چه نوع کاهگل نانو مناسب پروژه شماست و چگونه باید آن را تهیه و اجرا کرد؟
برای دریافت مشاوره یا استعلام قیمت: اگر قصد اجرای کاهگل نانو ضد آب برای پروژه خود دارید، بهترین کار این است که قبل از خرید با یک تیم اجرایی مشورت کنید. بررسی نوع سطح، شرایط آبوهوایی و متراژ پروژه میتواند از هزینههای اضافی جلوگیری کند. برای دریافت مشاوره یا استعلام قیمت میتوانید با این شمارهها تماس بگیرید. مهندس جانانی ۰۹۱۲۱۴۹۸۷۶۰ و ۰۹۱۹۱۴۰۱۹۴۵
کاهگل نانو ضد آب دقیقاً چیست و چه تفاوتی با کاهگل سنتی دارد؟
کاهگل نانو ضد آب نسخه بهروز شده کاهگل سنتی است که با استفاده از رزینها و افزودنیهای نانوپلیمری تقویت میشود. این ترکیبات باعث میشوند ساختار کاهگل در برابر نفوذ آب مقاوم شود، بدون اینکه ظاهر طبیعی آن تغییر کند.
مهمترین تفاوتها عبارتند از:
مقاومت بالا در برابر آب و رطوبت
دوام بیشتر در برابر ترکخوردگی
امکان اجرا روی سطوح مختلف
نگهداری آسانتر نسبت به کاهگل سنتی
در حالی که کاهگل سنتی معمولاً بعد از چند بار بارندگی نیاز به ترمیم دارد، کاهگل نانو میتواند سالها بدون نیاز به بازسازی باقی بماند. همین موضوع باعث شده بسیاری از پروژههای ویلا، رستوران سنتی و اقامتگاههای بومگردی به سمت این متریال حرکت کنند. مشاوره یا استعلام قیمت مهندس جانانی ۰۹۱۲۱۴۹۸۷۶۰
چه انواعی از کاهگل نانو ضد آب در بازار وجود دارد؟
کاهگل نانو آماده (پودری)
این مدل به صورت پودر عرضه میشود و در محل پروژه با آب مخلوط میشود.
ویژگیها:
قیمت اقتصادیتر
مناسب پروژههای بزرگ
نیاز به اجرای حرفهای
کاهگل نانو خمیری
این نوع آماده مصرف است و معمولاً در سطلهای مخصوص عرضه میشود.
مزایا:
اجرای سریعتر
کنترل بهتر ضخامت
مناسب پروژههای دکوراتیو
کاهگل نانو تقویتشده مخصوص نما
این مدل برای نمای خارجی طراحی شده و مقاومت بیشتری در برابر بارندگی و تابش خورشید دارد.
کاربردها:
نمای ساختمان
دیوار باغ و ویلا
رستورانها و فضاهای سنتی
چه عواملی روی قیمت کاهگل نانو ضد آب تأثیر میگذارند؟
قیمت این محصول فقط به نوع متریال بستگی ندارد. چند عامل مهم در هزینه نهایی پروژه نقش دارند:
کیفیت مواد نانویی استفاده شده
برند تولیدکننده
ضخامت اجرای کاهگل
متراژ پروژه
هزینه اجرا و زیرسازی
برای مثال در پروژههای تهران، اگر سطح زیرکار آماده نباشد، هزینه زیرسازی میتواند بخش قابل توجهی از قیمت نهایی را تشکیل دهد.
اجرای کاهگل نانو ضد آب چگونه انجام میشود؟
اجرای صحیح این متریال نقش مهمی در دوام آن دارد. مراحل معمول اجرا شامل موارد زیر است:
آمادهسازی سطح و تمیزکاری کامل
اصلاح ترکها و زیرسازی
اجرای لایه اول به عنوان بستر
اجرای لایه نهایی کاهگل نانو
پرداخت و ایجاد بافت سنتی
در پروژههای حرفهای، ضخامت لایه نهایی معمولاً بین ۵ تا ۱۰ میلیمتر در نظر گرفته میشود تا هم ظاهر طبیعی حفظ شود و هم مقاومت کافی ایجاد گردد.
تجربه اجرای پروژه در تهران
چند وقت پیش در یکی از پروژههای بازسازی یک رستوران سنتی در شمال تهران، کارفرما تصمیم داشت فضای داخلی و بخشی از نمای حیاط را با کاهگل اجرا کند. در ابتدا تصور میکردند کاهگل سنتی همان نتیجه دلخواه را میدهد.
اما بعد از بررسی شرایط، مشخص شد که به دلیل بارندگیهای فصلی و شستوشوی دورهای حیاط رستوران، کاهگل سنتی دوام زیادی نخواهد داشت.
در این پروژه تیم اجرایی تصمیم گرفت از کاهگل نانو ضد آب استفاده کند. یکی از چالشها این بود که دیوارهای قدیمی ترکهای ریز زیادی داشتند. اگر بدون زیرسازی اجرا میشد، احتمال ترک در لایه جدید هم وجود داشت.
پس ابتدا:
ترکها ترمیم شدند
یک لایه زیرکار تقویتی اجرا شد
سپس کاهگل نانو در دو مرحله اعمال شد
در این پروژه همکاری با برند دکورنیک تجربه قابل توجهی بود. متریال این برند از نظر بافت و رنگ بسیار نزدیک به کاهگل سنتی بود، اما بعد از اولین بارندگی مشخص شد که سطح کاملاً آبگریز عمل میکند.
هنگام خرید کاهگل ضد آب نانو به چه نکاتی توجه کنیم؟
اگر قصد خرید مستقیم از تولیدکننده را دارید، چند نکته مهم را بررسی کنید:
داشتن نمونه اجرای واقعی
مشخص بودن مقاومت در برابر آب
یکنواخت بودن رنگ و بافت
ارائه راهنمای اجرای استاندارد
امکان مشاوره قبل از خرید
آیا کاهگل نانو ضد آب انتخاب مناسبی است؟
اگر به دنبال حفظ حس و حال معماری سنتی هستید اما نمیخواهید با مشکلات کاهگل سنتی مثل شسته شدن یا ترکخوردگی درگیر شوید، کاهگل نانو ضد آب یک گزینه بسیار منطقی است. این متریال ترکیبی از زیبایی سنتی و فناوری مدرن است و در پروژههای مسکونی، ویلاها، رستورانها و اقامتگاههای بومگردی کاربرد گستردهای پیدا کرده است.
سوالات متداول درباره کاهگل نانو ضد آب
آیا کاهگل نانو واقعاً ضد آب است؟
بله. در این محصول از افزودنیهای نانوپلیمری استفاده میشود که باعث ایجاد خاصیت آبگریزی در سطح کاهگل میشوند و مانع نفوذ آب میگردند.
عمر مفید کاهگل نانو چقدر است؟
در صورت اجرای صحیح، این نوع کاهگل میتواند بین ۱۰ تا ۱۵ سال دوام داشته باشد و نیاز به ترمیم بسیار کمی دارد.
آیا میتوان کاهگل نانو را روی دیوار قدیمی اجرا کرد؟
بله، اما سطح باید ابتدا زیرسازی شود. ترکها و ناهمواریها باید اصلاح شوند تا نتیجه نهایی دوام کافی داشته باشد.
قیمت اجرای کاهگل نانو در تهران چقدر است؟
قیمت به عواملی مثل متراژ، نوع متریال، ضخامت اجرا و شرایط زیرکار بستگی دارد. به همین دلیل معمولاً پس از بازدید یا بررسی پروژه اعلام میشود.
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