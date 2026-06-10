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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

نمایشگاه صنایع دستی با رویکرد حمایت از هنرمندان در اصفهان برپا می‌شود

نمایشگاه صنایع دستی با رویکرد حمایت از هنرمندان در اصفهان برپا می‌شود

اصفهان-مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان از برگزاری رویداد سه‌روزه صنایع‌دستی در اصفهان هم‌زمان با روز جهانی صنایع‌دستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حاجیان با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای این مناسبت اظهار کرد: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اصفهان با همکاری دبیرخانه شهر خلاق صنایع‌دستی، ویژه‌برنامه‌ای سه‌روزه را با رویکرد معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی، حمایت از هنرمندان و تقویت تعامل شهروندان با هنرهای سنتی تدارک دیده است.

وی افزود: این رویداد از بیستم تا بیست‌ودوم خردادماه از ساعت ۱۶ در مجموعه باغ ریحان واقع در خیابان همدانیان برگزار می‌شود و بستری فراهم می‌کند تا شهروندان ضمن بازدید از آثار متنوع صنایع‌دستی، با فرآیند تولید و مهارت‌های تخصصی هنرمندان این حوزه به‌صورت میدانی آشنا شوند.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اصفهان با تأکید بر جایگاه صنایع‌دستی در هویت تاریخی و فرهنگی شهر تصریح کرد: صنایع‌دستی یکی از ارکان مهم اقتصاد خلاق و میراث معنوی اصفهان محسوب می‌شود و برگزاری چنین رویدادهایی در راستای ارتقای آگاهی عمومی، توسعه فرهنگ حمایت از تولیدات هنری و تقویت برند شهر جهانی صنایع‌دستی انجام می‌شود.

حاجیان ادامه داد: رویکرد این برنامه صرفاً نمایش آثار نیست، بلکه ایجاد تجربه‌ای تعاملی برای مخاطبان است تا شرکت‌کنندگان بتوانند فراتر از تماشا، با روح هنر دست و ظرافت‌های تولید آثار ارتباط مستقیم برقرار کنند و تجربه‌ای ملموس و متفاوت به دست آورند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های زیرساختی باغ ریحان گفت: این مجموعه در زمینی به مساحت ۱۷ هزار متر مربع در خیابان جی، خیابان همدانیان واقع شده است و به‌عنوان یکی از فضاهای مستعد برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری، امکان پیوند میان سبک زندگی سالم، نشاط اجتماعی و فعالیت‌های فرهنگی را فراهم می‌کند.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: اصفهان به‌عنوان شهر جهانی صنایع‌دستی و عضو شبکه شهرهای خلاق جهان، از ظرفیت‌های کم‌نظیری در این حوزه برخوردار است و استمرار برگزاری برنامه‌های هدفمند می‌تواند نقش مؤثری در معرفی توانمندی هنرمندان و توسعه بازار صنایع‌دستی ایفا کند.

وی از شهروندان و خانواده‌ها دعوت کرد با حضور در این ویژه‌برنامه، ضمن آشنایی نزدیک با هنرهای اصیل ایرانی، در حمایت از هنرمندان و پاسداشت میراث فرهنگی شهر مشارکت فعال داشته باشند.

کد مطلب 6856360

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