به گزارش خبرگزاری مهر، علی حاجیان با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای این مناسبت اظهار کرد: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری اصفهان با همکاری دبیرخانه شهر خلاق صنایعدستی، ویژهبرنامهای سهروزه را با رویکرد معرفی ظرفیتهای صنایعدستی، حمایت از هنرمندان و تقویت تعامل شهروندان با هنرهای سنتی تدارک دیده است.
وی افزود: این رویداد از بیستم تا بیستودوم خردادماه از ساعت ۱۶ در مجموعه باغ ریحان واقع در خیابان همدانیان برگزار میشود و بستری فراهم میکند تا شهروندان ضمن بازدید از آثار متنوع صنایعدستی، با فرآیند تولید و مهارتهای تخصصی هنرمندان این حوزه بهصورت میدانی آشنا شوند.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری اصفهان با تأکید بر جایگاه صنایعدستی در هویت تاریخی و فرهنگی شهر تصریح کرد: صنایعدستی یکی از ارکان مهم اقتصاد خلاق و میراث معنوی اصفهان محسوب میشود و برگزاری چنین رویدادهایی در راستای ارتقای آگاهی عمومی، توسعه فرهنگ حمایت از تولیدات هنری و تقویت برند شهر جهانی صنایعدستی انجام میشود.
حاجیان ادامه داد: رویکرد این برنامه صرفاً نمایش آثار نیست، بلکه ایجاد تجربهای تعاملی برای مخاطبان است تا شرکتکنندگان بتوانند فراتر از تماشا، با روح هنر دست و ظرافتهای تولید آثار ارتباط مستقیم برقرار کنند و تجربهای ملموس و متفاوت به دست آورند.
وی با اشاره به ظرفیتهای زیرساختی باغ ریحان گفت: این مجموعه در زمینی به مساحت ۱۷ هزار متر مربع در خیابان جی، خیابان همدانیان واقع شده است و بهعنوان یکی از فضاهای مستعد برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری، امکان پیوند میان سبک زندگی سالم، نشاط اجتماعی و فعالیتهای فرهنگی را فراهم میکند.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: اصفهان بهعنوان شهر جهانی صنایعدستی و عضو شبکه شهرهای خلاق جهان، از ظرفیتهای کمنظیری در این حوزه برخوردار است و استمرار برگزاری برنامههای هدفمند میتواند نقش مؤثری در معرفی توانمندی هنرمندان و توسعه بازار صنایعدستی ایفا کند.
وی از شهروندان و خانوادهها دعوت کرد با حضور در این ویژهبرنامه، ضمن آشنایی نزدیک با هنرهای اصیل ایرانی، در حمایت از هنرمندان و پاسداشت میراث فرهنگی شهر مشارکت فعال داشته باشند.
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