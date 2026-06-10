به گزارش خبرگزاری مهر، وحید حسنی در نشست هم‌اندیشی داستان‌نویسی با حضور نویسندگان، هنرجویان و فعالان ادبی در حوزه هنری قزوین با اشاره به الزامات نویسندگی حرفه‌ای اظهار کرد: نویسنده صرفاً راوی روابط انسانی یا تحلیل‌گر روان‌شناختی نیست، بلکه باید مسائل اساسی و بنیادین زندگی انسان را بشناسد و به آن‌ها بپردازد.

وی افزود: هر داستان موفق پیش از آنکه بر پایه یک سوژه شکل بگیرد، بر مبنای یک «مسئله» متولد می‌شود؛ مسئله‌ای که از دل جامعه، زندگی مردم و دغدغه‌های واقعی آنان استخراج شده باشد.

حسنی با بیان اینکه موضوعاتی همچون نسبت سنت و نوگرایی، عدالت و قدرت، ایمان و تردید، هویت و کرامت انسانی از مهم‌ترین مسائل ادبیات امروز هستند، گفت: این دغدغه‌ها هم در زندگی مردم قزوین و هم در سطح ملی و جهانی جریان دارند و می‌توانند زمینه‌ساز خلق آثار ارزشمند داستانی باشند.

وی تأکید کرد: اگر نویسندگان بتوانند این مسائل را با تکیه بر ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی قزوین روایت کنند، آثار آنان قابلیت دیده‌شدن در سطح ملی و حتی بین‌المللی را خواهد داشت.

این فعال فرهنگی با اشاره به اهمیت هویت بومی در ادبیات تصریح کرد: جهانی شدن به معنای کنار گذاشتن ویژگی‌های محلی نیست؛ بسیاری از آثار ماندگار جهان از دل فرهنگ‌های بومی و شهرهای کوچک برخاسته‌اند و توانسته‌اند مخاطبان جهانی پیدا کنند.

وی افزود: قزوین از ظرفیت‌های فراوانی در حوزه روایت برخوردار است؛ از تاریخ و معماری گرفته تا آداب و رسوم، خاطرات جمعی و تجربه‌های زیسته مردم که می‌تواند دستمایه خلق آثار ماندگار قرار گیرد.

حسنی همچنین نویسندگی را مهارتی اکتسابی دانست و گفت: آموزش، مطالعه، پژوهش و تمرین مستمر از مهم‌ترین عوامل موفقیت در این عرصه است و برگزاری نشست‌های تخصصی می‌تواند به ارتقای کیفیت آثار نویسندگان جوان کمک کند.

وی آشنایی با عناصر داستانی از جمله شخصیت‌پردازی، پیرنگ، زاویه دید، فضاسازی، گفت‌وگونویسی، تعلیق و بازنویسی را از ضروریات نویسندگی حرفه‌ای برشمرد و خاطرنشان کرد: بدون پژوهش دقیق درباره محیط و شخصیت‌ها، داستان از باورپذیری لازم برخوردار نخواهد بود.

دستیار مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری کشور تحول شخصیت را یکی از ارکان اصلی داستان موفق دانست و گفت: مخاطب زمانی با داستان همراه می‌شود که شخصیت اصلی در مسیر روایت دچار تغییر و تحول شود.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت بازنویسی آثار اظهار کرد: هیچ اثر ماندگاری بدون بازنگری و اصلاح شکل نمی‌گیرد و نویسندگان باید این مرحله را به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند خلق اثر جدی بگیرند.

حسنی افزود: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به روایت‌های عمیق و مسئله‌محور نیاز دارد و نویسندگان قزوین می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی این استان، آثاری خلق کنند که فراتر از مرزهای جغرافیایی دیده شوند.