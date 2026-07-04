به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی در فضای مجازی نوشت: ‏ای علمدار سحر برخیز و پرچم را بگیر،‏آسمان یک بغض بی‌ماه است بعد از رفتنت... ‏امروز خون مطهر رهبر شهید، رستاخیزی عظیم در عقلانیت انقلابی آفریده است. ایران مقتدر با پاسداری از این میراث درخشان، همچنان شجاع، تمدن‌ساز و بی‌بدیل در هندسه نوین قدرت جهانی می‌درخشد. راه ایستادگی و اقتدار با صلابت ادامه دارد؛ این پرچم هرگز بر زمین نخواهد افتاد.