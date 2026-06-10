کشتی کشور را در تیم ملی خلاصه نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی ظهر چهارشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت کشتی استان همدان با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی فدراسیون، اظهار کرد: کشتی، ورزش اول و شناسنامه ورزشی ایران است و همه ما نسبت به جایگاه آن در سطح ملی و بین‌المللی مسئولیت داریم.

وی در بخش نخست سخنان خود با تقدیر از عملکرد مدیریتی فدراسیون کشتی تصریح کرد: زحمات علیرضا دبیر و نصیرزاده در حوزه بین‌المللی و موفقیت‌های تیم‌های ملی کشتی قابل‌تحسین است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس موفقیت‌های اخیر کشتی ایران در میادین جهانی را مایه مباهات دانست و ادامه داد: این دستاوردها ناشی از برنامه‌ریزی‌های کلان فدراسیون است، اما این موفقیت نباید موجب غفلت از «بدنه اصلی کشتی» یعنی استان‌ها شود.

وی با انتقاد از رویکرد تمرکزگرایانه فدراسیون گفت: متأسفانه در حال حاضر تمام تمرکز و توان فدراسیون معطوف به تیم‌های ملی شده است؛ در حالی که استان‌ها به عنوان بازوان اصلی پرورش قهرمانان، به دست فراموشی سپرده شده‌اند.

صوفی تاکید کرد: نمی‌توان کشتی کشور را فقط در تیم ملی خلاصه کرد و از ظرفیت‌های بالقوه شهرستان‌ها غافل ماند، این نوع نگاه عادلانه نیست و فدراسیون باید مسئولیت خود را در قبال استان‌ها با جدیت بیشتری ایفا کند.

نایب‌رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی به ضعف‌های ساختاری در بخش داوری و ارزیابی فنی اشاره کرد و افزود: یکی از گلایه‌های جدی ما این است که چرا برای برخی امور داوری، ارزیابی و نظارت فنی، همچنان ناچار به اعزام نفرات به خارج از کشور هستیم؟ چرا نباید این دانش را بومی‌سازی کنیم؟ این هزینه‌ها باید صرفِ تقویت دانش‌افزایی، برگزاری دوره‌های مربیگری و کلاس‌های ارتقای داوری در خودِ استان‌ها شود تا نسل جدید داوران و مربیان ما در شهرستان‌ها از این دانش بهره‌مند شوند.

وی به مشکلات زیرساختی استان اشاره کرد و گفت: وضعیت زیرساخت‌های کشتی در همدان مطلوب و این شراط زیبنده استانی همانند همدان با پیشنه تاریخی در ورزش کشتی نیست.

صوفی با بیان اینکه به طور جدی به دنبال رایزنی برای احداث «دهکده ورزشی» همدان هستیم و برای جذب اسپانسرهای قدرتمند تلاش می‌کنیم، ادامه داد: هیئت‌های استانی نباید در تأمین هزینه‌های جاری و زیرساختی رها شوند؛ فدراسیون باید حامی مالی و فنی هیئت‌های استانی باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه پایدار کشتی تنها با تقویت «لیگ‌های استانی» و برگزاری مستمر مسابقات منطقه‌ای محقق می‌شود و از فدراسیون کشتی انتظار داریم عدالت در توزیع منابع را سرلوحه کار خود قرار دهد.

نایب‌رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه افتخارات تیم ملی نقطه اوج کشتی است، اما ریشه این افتخارات در استان‌ها است، ادامه داد: اگر به ریشه رسیدگی نشود، در آینده با چالش جدی مواجه خواهیم شد. امیدواریم با رویکرد جدید فدراسیون، شاهد توزیع متوازن امکانات و فرصت‌ها در سراسر کشور باشیم.