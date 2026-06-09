به گزارش خبرگزاری مهر به نقل، شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع آگاه ادعا کرد که یک فروند پهپاد «شاهد» ایرانی با یک بالگرد نظامی آمریکایی برخورد کرده است.

این رسانه تا کنون به جزئیات بیشتری درباره این حادثه را رسانه ای نکرد.

این در حالیست که ترامپ دقایقی پیش ادعا کرد: همین الان ارتش بزرگ ما به من اطلاع داد که دیشب ایرانی‌ ها یکی از بالگردهای آپاچی بسیار پیشرفته ما را هنگام گشت‌زنی بر فراز تنگه هرمز سرنگون کردند.

از سوی دیگر، وبگاه آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی در همین باره ادعا کرد: تحقیقات به این نتیجه رسیده است که یک پهپاد ایرانی با بالگرد آمریکایی برخورد کرده و باعث سقوط آن شده است. تحقیقات هنوز مشخص نکرده است که آیا برخورد پهپاد ایرانی با بالگرد آمریکایی عمدی بوده است یا خیر.