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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۸

سی‌ان‌ان: پهپاد ایرانی شاهد، بالگرد آپاچی آمریکایی را سرنگون کرد

سی‌ان‌ان: پهپاد ایرانی شاهد، بالگرد آپاچی آمریکایی را سرنگون کرد

سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد که پهپاد «شاهد» ایرانی بالگرد آپاچی آمریکایی را بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل، شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع آگاه ادعا کرد که یک فروند پهپاد «شاهد» ایرانی با یک بالگرد نظامی آمریکایی برخورد کرده است.

این رسانه تا کنون به جزئیات بیشتری درباره این حادثه را رسانه ای نکرد.

این در حالیست که ترامپ دقایقی پیش ادعا کرد: همین الان ارتش بزرگ ما به من اطلاع داد که دیشب ایرانی‌ ها یکی از بالگردهای آپاچی بسیار پیشرفته ما را هنگام گشت‌زنی بر فراز تنگه هرمز سرنگون کردند.

از سوی دیگر، وبگاه آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی در همین باره ادعا کرد: تحقیقات به این نتیجه رسیده است که یک پهپاد ایرانی با بالگرد آمریکایی برخورد کرده و باعث سقوط آن شده است. تحقیقات هنوز مشخص نکرده است که آیا برخورد پهپاد ایرانی با بالگرد آمریکایی عمدی بوده است یا خیر.

کد مطلب 6855449

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    نظرات

    • IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      2 0
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      هر چیزی در پانصد کیلومتری حریم کشور باید هدف قرار داده بشه . درنگ نکنید . از نظامیان عزیز سپاسگزاریم که با شجاعت توی دهن دشمن میزنند
    • Hoosen IR ۰۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      2 0
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      کاش خود خوک زرد تو این هلیکوپتر می‌بود و فدای سر همه ایرانیان میشد.
    • IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      1 0
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      دیگه تکنولوژی فقط برای آمریکا یا غرب نیست . این را نمی‌خوان بفهمند ولی واقعیت این است که آمریکا با آن همه سر و صدا در برابر قدرت موشکی ایران زمین‌گیر شده . انشالله پیروزی را تثبیت میکنیم زود 🇮🇷🇮🇷🇮🇷

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