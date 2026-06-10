به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، نماینده چین در شورای امنیت در سخنانی اعلام کرد: وضعیت مربوط به ایران در برهه حساسی قرار دارد و ازسرگیری درگیری ها به نفع هیچ‌کس نیست.

نماینده پکن در خصوص تنش آفرینی های اخیر آمریکا علیه تهران اضافه کرد: ما از همه طرف‌ های مرتبط می‌ خواهیم تا آرامش خود را حفظ کرده و خویشتنداری کنند و از اقدامات تنش‌ زا که می‌ تواند درگیری ها را تشدید کند، خودداری کنند.

این در حالیست که وزارت خارجه روسیه پیشتر اعلام کرده بود: مسکو، آمریکا و ایران را به خویشتن داری دعوت می کند و یادآور می شود که هدف قرار دادن زیر ساخت های غیر نظامی قابل قبول نیست. روسیه همچنان آماده کمک به دستیابی به راهکارهای حل درگیری با ایران است.

گفتنی است که نظامیان تروریست آمریکا سحرگاه امروز به دستور ترامپ و بر خلاف تمامی قوانین بین المللی به نقاطی از خاک ایران تجاوز کردند که با پاسخ قدرتمند و تلافی جویانه تهران علیه پایگاه های متجاوزان تروریست آمریکایی در منطقه مواجه شد.