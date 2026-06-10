حبیب ابراهیم‌پور، در حاشیه نخستین رویداد ملی توسعه اقتصاد خلاق محلی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم اکنون ۵۶ شرکت خلاق در استان اردبیل فعال هستند و نزدیک به یک هزار نفر در این شرکت ها مشغول به کارند که درآمد این شرکتها در سال ۱۴۰۱ از یک هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.

وی با اشاره به اینکه ۱۸ شرکت نیز مجوز خود را مستقیماً از معاونت فناوری ریاست‌جمهوری دریافت کرده‌اند، افزود: آمار صنایع خلاق و صنایع‌دستی (زیرمجموعه میراث فرهنگی) بسیار فراتر از این ارقام است و بخشی از فعالیت‌های این حوزه جنبه فناورانه دارد.

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل با اشاره به ویژگی اصلی این رویداد گفت: دعوت از شرکت‌کنندگان ملی از استان یزد و حضور شتاب‌دهنده‌ها و همچنین حضور بخش دولتی برای تحقق حکمرانی واقعی صنایع خلاق در استان می باشد.

وی ادامه داد: حکمرانی صنایع خلاق زمانی شکل می‌گیرد که دولت، بخش خصوصی و انجمن‌های هنری هم‌افزا باشند.

ابراهیم پور با قدردانی از استاندار اردبیل که خود هنرمند است، خاطرنشان کرد: مزیت این رویداد نسبت به رویدادهای مشابه میراث فرهنگی، هم‌افزایی بین میراث فرهنگی، فناوری و استانداری است.

وی هدف دوم رویداد را قرارگیری صنایع‌دستی و صنایع خلاق در کنار یکدیگر برای تجاری‌سازی محصولات و مردمی‌سازی این هنر دانست و تأکید کرد: صنایع‌دستی که سال‌ها حلقه ضعیف زنجیره توسعه بود، امروزه نیز همچنان ضعیف است، اما برای راه‌اندازی مجدد زنجیره توسعه اقتصادی به همه حلقه‌ها از جمله صنایع‌دستی نیاز داریم.

رئیس پارک علم و فناوری اردبیل در پایان گفت: در حوزه فرهنگی استان، ۶۵ شرکت خلاق و یک هزار نفر شاغل داریم که درآمد حاصل از آن بسیار بالاتر از سایر حوزه‌هاست.