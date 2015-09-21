مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، مرتضی حقیری زاده مشاور عالی استاندار هرمزگان عنوان کرد: مدیران بومی نیز باید با عملکرد مناسب خود، پاسخ این اعتماد دکتر جادری استاندار هرمزگان را بدهند.

وی ادامه داد: این نوع نگاه استاندار هرمزگان در اعتماد به مدیران بومی و نیروهای وزارت کشور در هرمزگان، میدان کار را برای هرمزگانی ها فراهم کرده و موجب پیشرفت استان می شود.

دکتر مسعود دالمن سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری هرمزگان نیز در این مراسم، بیان داشت: اعتماد به مدیران بومی از آرزوهای دیرینه هرمزگانی ها بود که دکتر جادری این امر را محقق کرد. مدیران استان در همه رده ها باید بتوانند از این اعتماد و پشتوانه قوی برای توسعه استان استفاده کنند.

در این مراسم ارسلان بهاری میمندی به عنوان مدیرکل امور شهری و شوراها و علیرضا صفا ایسینی به عنوان مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان معرفی شدند.