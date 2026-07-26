به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده از صدور دو هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان خبر داد و اظهار کرد: از سه‌شنبه ۶ مرداد تا پایان شنبه ۱۰ مرداد، دمای هوا در هرمزگان بین ۲ تا ۵ درجه افزایش می‌یابد و همراه با وزش بادهای گرم و خشک، رطوبت نسبی هوا کاهش خواهد یافت.

وی افزود: این شرایط بر زندگی روزمره مردم و فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی تأثیر خواهد گذاشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از شهروندان، به‌ویژه سالمندان، کودکان و بیماران، خواست در ساعات اوج گرما از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و مصرف مایعات را افزایش دهند.

حسن زاده همچنین از کشاورزان و دامداران خواست نسبت به مدیریت مصرف آب و حفاظت از محصولات در برابر تنش گرمایی چاره‌اندیشی کنند.

وی ادامه داد: از دوشنبه ۵ مرداد، وزش باد جنوب‌شرقی ادامه می‌یابد و دریا در سواحل و جزایر استان متلاطم خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود این شرایط همراه با ناپایداری‌های عصرگاهی در مناطق مرتفع تا پایان هفته تداوم داشته باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: برای ارتفاعات استان، به‌ویژه شهرستان بشاگرد، نیز هشدار صادر شده و احتمال وقوع رگبار باران، رعدوبرق، تگرگ و وزش تندباد لحظه‌ای وجود دارد.

وی افزود: این شرایط می‌تواند به طغیان رودخانه‌های فصلی و بالا آمدن ناگهانی آب مسیل‌ها منجر شود.