به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده از صدور دو هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان خبر داد و اظهار کرد: از سهشنبه ۶ مرداد تا پایان شنبه ۱۰ مرداد، دمای هوا در هرمزگان بین ۲ تا ۵ درجه افزایش مییابد و همراه با وزش بادهای گرم و خشک، رطوبت نسبی هوا کاهش خواهد یافت.
وی افزود: این شرایط بر زندگی روزمره مردم و فعالیتهای صنعتی و کشاورزی تأثیر خواهد گذاشت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از شهروندان، بهویژه سالمندان، کودکان و بیماران، خواست در ساعات اوج گرما از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و مصرف مایعات را افزایش دهند.
حسن زاده همچنین از کشاورزان و دامداران خواست نسبت به مدیریت مصرف آب و حفاظت از محصولات در برابر تنش گرمایی چارهاندیشی کنند.
وی ادامه داد: از دوشنبه ۵ مرداد، وزش باد جنوبشرقی ادامه مییابد و دریا در سواحل و جزایر استان متلاطم خواهد شد و پیشبینی میشود این شرایط همراه با ناپایداریهای عصرگاهی در مناطق مرتفع تا پایان هفته تداوم داشته باشد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: برای ارتفاعات استان، بهویژه شهرستان بشاگرد، نیز هشدار صادر شده و احتمال وقوع رگبار باران، رعدوبرق، تگرگ و وزش تندباد لحظهای وجود دارد.
وی افزود: این شرایط میتواند به طغیان رودخانههای فصلی و بالا آمدن ناگهانی آب مسیلها منجر شود.
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