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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۹

تأکید نوین بر نقش شهرداری تبریز در توسعه زیرساخت‌های ورزشی

تأکید نوین بر نقش شهرداری تبریز در توسعه زیرساخت‌های ورزشی

تبریز- نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: شهرداری تبریز با اجرای پروژه‌های ورزشی و فرهنگی نقش مهمی در ارتقای خدمات شهری و رفاه شهروندان ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزتری مهر، علیرضا نوین روز چهارشنبه در مراسم افتتاح مجموعه ورزشی و استخر «شهدای رمضان» در شهرک شهید تجلایی تبریز اظهار کرد: افتتاح این مجموعه ورزشی نمونه‌ای از توجه مدیریت شهری به مناطق کم‌برخوردار و تلاش برای افزایش سرانه‌های ورزشی در سطح شهر است.

وی افزود: استخر شهدای رمضان مصداقی از خدمت‌رسانی به محلاتی است که سال‌ها با کمبود زیرساخت‌های ورزشی مواجه بوده‌اند و بهره‌برداری از چنین پروژه‌هایی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سلامت، افزایش نشاط اجتماعی و پر کردن اوقات فراغت جوانان داشته باشد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهرداری تبریز در بسیاری از حوزه‌ها فراتر از وظایف ذاتی خود عمل می‌کند، گفت: امروز شهرداری بار بخش قابل توجهی از مسئولیت‌های سایر دستگاه‌ها و نهادها در حوزه ورزش، فرهنگ و خدمات اجتماعی را بر دوش می‌کشد و این موضوع نشان‌دهنده نقش مهم مدیریت شهری در توسعه و رفاه شهروندان است.

نوین در پایان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه مدیریت شهری تبریز و شهرداری منطقه ۳ در اجرای این پروژه، ابراز امیدواری کرد روند توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق مختلف شهر با همین جدیت ادامه یابد تا همه شهروندان از امکانات مناسب ورزشی و رفاهی بهره‌مند شوند.

مجموعه ورزشی و استخر «شهدای رمضان» در زمینی به مساحت ۲۶۰۰ متر مربع احداث شده و دارای زیربنایی حدود ۳۴۰۰ متر مربع در چهار طبقه است. برای اجرای این پروژه بیش از یک‌هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

کد مطلب 6856486

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