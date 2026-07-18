نوین: حفظ انسجام داخلی، شرط ناکامی دشمن در جنگ ترکیبی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به ضرورت بهره‌گیری همزمان از ظرفیت‌های میدانی، دیپلماسی و رسانه، اظهار کرد: این سه مؤلفه مکمل یکدیگر هستند و باید در مسیر حفظ اقتدار و تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت هماهنگ مورد استفاده قرار گیرند.

وی با تأکید بر نقش دستگاه دیپلماسی در پیشبرد سیاست خارجی کشور افزود: تیم مذاکره‌کننده و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی مأموریت‌های خود را دنبال می‌کند و از اعتماد نظام برخوردار است، اما تجربه نشان داده نباید به وعده‌ها و رفتار طرف‌های مقابل خوش‌بین بود.

این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز تصریح کرد: حفظ اقتدار ایران و صیانت از این گذرگاه حیاتی باید با قاطعیت دنبال شود و جمهوری اسلامی ایران باید از حقوق و منافع خود در این منطقه حساس دفاع کند و مانع از تحقق اهداف دشمنان در موضوعاتی همچون تنگه هرمز و توان هسته‌ای کشور شود.

نوین همچنین بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام داخلی تأکید کرد و گفت: دشمن همواره به دنبال ایجاد اختلاف، تفرقه و نفوذ در داخل کشور است، از این رو مسئولان و آحاد مردم باید با هوشیاری، انسجام ملی را حفظ کرده و زمینه سوءاستفاده بدخواهان را از بین ببرند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از توانمندی قابل توجهی در حوزه دفاعی و نظامی برخوردار است، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی در کنار دولت آمادگی دارد با اصلاح قوانین، تصویب مقررات لازم و اتخاذ تصمیمات مؤثر، در مسیر رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، تقویت امنیت ملی و صیانت از منافع کشور گام‌های مؤثری بردارد.