به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره هم اکنون اعلام کرد: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه قطعنامه‌ای را در مورد برنامه هسته‌ای ایران به تصویب رساند.

بر اساس اعلام این رسانه، تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام سازمان انرژی اتمی با ۲۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع انجام شد.

در این قطعنامه بدون محکوم کردن تجاوز غیرقانونی آمریکا به تهران و بمباران تأسیسات هسته ای صلح آمیز ایران، از جمهوری اسلامی خواسته شده است تا سرنوشت تأسیسات هسته‌ای بمباران‌ شده و اورانیوم غنی‌ شده‌ ای که در این تأسیسات نگهداری می‌ شد را به آژانس اطلاع دهد.

از سوی دیگر، یک منبع آگاه به خبرگزاری ریانووستی گفت: روسیه، چین و نیجر به قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رأی منفی دادند.