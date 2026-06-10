به گزارش خبرنگار مهر، شهر تبریز در روزهای پایانی خردادماه، شمیم ایثار و شهادت به خود گرفته و آماده برگزاری آیینهای بزرگداشت مجاهدانی است که در راه حفظ اقتدار میهن اسلامی جان خود را فدا کردند. این مراسمها به مناسبت اولین سالگرد عروج این شهدا، از روز پنجشنبه ۲۱ خردادماه آغاز شده و تا یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در نقاط مختلف شهر ادامه خواهد داشت.
طبق برنامه زمانبندی شده، مساجد محوری شهر از جمله مسجد اشرفالانبیا (چهارسوق)، مسجد امیرالمؤمنین (فلکه بزرگ فجر)، مهدیه تبریز، مسجد کریمخان و همچنین مساجد حضرت فاطمه زهرا (س) در مناطق شهرک ارم، شهرک اندیشه و باغمیشه میزبان زائران و عزاداران هستند. همچنین محافل مشابهی در مسجد رضوان (شهرک رضوانشهر)، مسجد آیتالله گرگری (دارایی سوم)، مسجد کلانتر و مسجد امام سجاد (ع) در خیابان عباسی، و مسجد علی بن ابیطالب (بیلانکوه) برگزار میگردد.
در این جلسات که با هدف تبیین جانفشانیهای شهدای اقتدار و ترویج فرهنگ شهادت برپا میشود، یاد و خاطره شهیدان گرانقدر: مهدی بزرگی، مهدی نواب، محمد غلامی، محمدجواد ناصری، جواد افشاری، حمید عبداللهی، رضا پورعلی، ابوالفضل بیابانی، اصغر پوراکبری، جابر پوربنیسدر، قادر جدی، رسول نورمحمدزاده، عباسعلی معصومی، علی آقلاقی، مرتضی آقایان، رحیم خداییزاد، محمدعلی جلالپور، محمدحسن زلفیگلان، احمد صفرزاده، رضا جاننثار حبیبی، موسی آغاپور و محسن احمدیآذر گرامی داشته خواهد شد.
علاوه بر برنامههای محلهمحور، مراسم ویژهای نیز در گلزار شهدای تبریز (بلوک شهدای اقتدار) و مسجد صاحبالامر با حضور هیئتهای مذهبی و عموم مردم شهیدپرور آذربایجان منعقد میگردد تا بار دیگر بر ادامه راه این شهیدان و پافشاری بر آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی تأکید شود.
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