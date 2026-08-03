به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پارسا عصر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: رویداد فرهنگی ـ رسانه‌ای «روایت عاشقی» با هدف ثبت و ماندگارسازی خاطرات، روایت‌ها و آثار مردمی از روزهای مقاومت، ایثار و همدلی در ماسال برگزار می شود.

فرمانده سپاه شهرستان ماسال افزود: رویداد «روایت عاشقی» با هدف گردآوری و مستندسازی خاطرات و روایت‌های مردمی از مقاطع حساس تاریخی برگزار می‌شود تا بخشی از سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی و اجتماعی این دوره، برای نسل‌های آینده حفظ شود.

وی با تأکید بر نقش مردم در ثبت واقعیت‌های تاریخی، افزود: روایت‌های شخصی، تصاویر و آثار رسانه‌ای، حافظه تاریخی جامعه را شکل می‌دهند و ثبت این تجربه‌ها، تصویری ماندگار از روحیه ایثار، همبستگی و مسئولیت‌پذیری مردم در لحظات سرنوشت‌ساز ارائه می‌کند.

سرهنگ پارسا با دعوت از علاقه‌مندان به حضور در این رویداد، تصریح کرد: نویسندگان، خبرنگاران، عکاسان، هنرمندان و تمامی شهروندان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های مختلف به دبیرخانه رویداد ارسال کرده و در ثبت تاریخ شفاهی و فرهنگی جامعه سهیم شوند.

وی با اشاره به جزئیات ارسال آثار، خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را از طریق شناسه @revayat_asheghy یا شماره ۰۹۳۸۴۵۶۸۵۱۰ در پیام‌رسان‌های ایتا و روبیکا به دبیرخانه ارسال کنند.

فرمانده سپاه ماسال با بیان اینکه شرکت در این رویداد برای عموم آزاد است، تأکید کرد: پس از داوری، به صاحبان آثار برگزیده جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد و از همه افرادی که خاطره، روایت، عکس یا اثری از روزهای مقاومت و همدلی ثبت کرده‌اند، دعوت می‌شود در این پویش فرهنگی مشارکت کنند.

سرهنگ پارسا در پایان یادآور شد: سازمان بسیج رسانه استان گیلان و فرمانداری ماسال نیز سپاه این شهرستان را در برگزاری این رویداد همراهی می‌کنند.