به گزارش خبرگزاری مهر، رضا داوری، در نشست هماندیشی با مسئولان و مربیان مراکز فرهنگیهنری بروجرد و اشترینان، به تشریح راهبردهای برنامههای تابستانی با شعار محوری «برای ایران؛ میمانیم، میخوانیم، میسازیم» پرداخت.
گرامیداشت یاد شهدای کودک و نوجوان؛ تأکید بر تنوعبخشی و غنای محتوایی
مدیرکل کانون لرستان در این نشست، ضمن گرامیداشت یاد شهدای کودک و نوجوان لرستان و شهدای میناب، تنوعبخشی و غنای محتوایی را از اولویتهای اصلی برنامههای تابستان دانست و بر ضرورت آمادگی مربیان برای مواجهه با شرایط مختلف و نیازهای مخاطبان تأکید کرد.
دو سیاست محوری «نوجوانمحوری» و «دسترسپذیری به محصولات کانون»
وی با معرفی دو سیاست محوری «نوجوانمحوری» و «دسترسپذیری به محصولات کانون» تصریح کرد: باید با شناخت دقیق و کشف استعدادها، بستر فکری و ذهنی مناسب برای رشد کودکان و نوجوانان و همراهی خانوادههای آنان فراهم شود تا بتوانیم در مسیر تربیت هنرمند متعهد گام برداریم.
تأکید بر فعالیتهای علمی نوین؛ رباتیک، هوش مصنوعی، نجوم و زیستفناوری
داوری با اشاره به نظامنامه برنامههای تابستانی افزود: فعالیتهای علمی، بهویژه در حوزههای نوینی چون رباتیک، هوش مصنوعی، نجوم، زیستفناوری و... پیگیری شود و در این راستا، شناسایی و بهرهگیری از مربیان متخصص علمی در شهرستانها برای برگزاری کارگاههای آموزشی مدنظر قرار گیرد.
ترویج فرهنگ کهن ایرانزمین با شاهنامهخوانی و گلستانخوانی
همچنین در حوزه ادبی، توجه به ترویج فرهنگ کهن ایرانزمین با تمرکز بر شاهنامهخوانی، گلستانخوانی و... به منظور آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با ادبیات پارسی، نقشی کلیدی در هویتبخشی به نسل جدید ایفا میکند.
برنامهها باید «بازیمحور» و خلاقانه باشند
مدیرکل کانون لرستان با تأکید بر اینکه برنامهها باید «بازیمحور» و خلاقانه باشند، گفت: تنوعبخشی به فعالیتها با استفاده از تئاتر، قصهگویی و برنامههای کتابمحور در کنار کارگاههای تخصصی، میتواند جذابیت مراکز را دوچندان کند.
وی ادامه داد: انتظار میرود مربیان با استفاده از شیوههای نوین، ظرفیتهای مرکز را گسترش داده و با اجرای نمایشگاههایی از آثار اعضا، دستاوردهای آنان را به نمایش بگذارند.
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