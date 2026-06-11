به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس راه راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور در روز پنج شنبه ۲۱ خردادماه اظهار کرد: در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال)، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

به گفته وی، همچنین در آزادراه تهران - شمال مسیر جنوب به شمال و در محدوده انتهای آزادراه و نیز در محور هراز مسیر جنوب به شمال در محدوده سه‌راهی چلاو، ترافیک سنگین جریان دارد.

وی افزود: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت روان است، همچنین در محورهای هراز، چالوس و آزادراه تهران- شمال در مسیر شمال به جنوب نیز تردد به‌صورت روان انجام می‌شود.

محبی همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین- کرج - تهران خبر داد و گفت: در این محور، حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی تصریح کرد: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی در پایان با اشاره به محورهای مسدود غیرشریانی خاطرنشان کرد: محور پاتاوه - دهدشت تا اطلاع بعدی مسدود است.