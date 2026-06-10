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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

گرمای هوا در استان بوشهر تداوم دارد

گرمای هوا در استان بوشهر تداوم دارد

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت:طی پنج روز آینده در سطح استان، وزش باد و خیزش گرد و خاک پدیده غالب مورد انتظار خواهند بود و دمای هوا نیز در این مدت مقادیر بالایی خواهد داشت.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم وزش باد نسبتاً شدید روی دریا، در برخی ساعات خلیج فارس به‌ویژه سواحل و فراساحل جنوبی استان مواج پیش‌بینی می‌شوند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: طی پنج روز آینده در سطح استان، وزش باد و خیزش گرد و خاک پدیده غالب مورد انتظار خواهند بود و دمای هوا نیز در این مدت مقادیر بالایی خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالبا صاف، همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در طول روز در برخی نقاط همراه با گردوخاک خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی با سرعت۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، و در سواحل جنوبی تا بامداد فردا با سرعت ۱۴ تا ۴۰ گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا در سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و در سواحل جنوبی تا بامداد فردا ۹۰ تا ۱۵۰ و در فراساحل ۱۸۰ سانتی متر و از فردا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر خواهد بود.

کد مطلب 6856072

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