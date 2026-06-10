جو نسبتاً آرام لرستان تا اوایل هفته آینده؛ افزایش تدریجی دما

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور، عصر چهارشنبه با اشاره به آخرین نقشهها و مدلهای هواشناسی به رسانهها اظهار داشت: از امروز ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ تا اوایل هفته آینده، جو منطقه نسبتاً آرام و پایدار پیشبینی میشود.
پدیدههای غالب؛ رشد جزیی ابر و افزایش سرعت باد
مدیرکل هواشناسی لرستان افزود: در این مدت، رشد جزیی ابر و افزایش سرعت باد تا بازه قابلملاحظه، پدیدههای غالب آسمان استان را تشکیل میدهند.
نوسانات دمایی؛ افزایش تدریجی دما در سه روز آینده
مرادپور در ادامه با اشاره به نوسانات دمایی تصریح کرد: طی سه روز آینده، دماهای روزانه با روند آرامی افزایش مییابند و هوا گرمتر میشود.
توصیه به شهروندان؛ آمادگی برای نوسانات باد و دما
مدیرکل هواشناسی لرستان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش سرعت باد در برخی ساعات، شهروندان به ویژه کشاورزان و دامداران تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.
وی اضافه کرد: همچنین با افزایش تدریجی دما، مدیریت مصرف انرژی به ویژه در ساعات اوج مصرف توصیه میشود.
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