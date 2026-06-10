مرادزاده: موضوع محیط زیست به گفتمان عمومی در استان بوشهر تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده عصر چهارشنبه در جمع مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان بوشهر اظهار کرد: در استانی مانند بوشهر با ۹۶۷ کیلومتر نوار ساحلی، استقرار صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین وجود زیستگاههای حساس ساحلی و دریایی، پیوند میان محیط زیست و امنیت بیش از هر نقطه دیگری از کشور نمایان است و به همین نسبت مسئولیت ما نیز سنگینتر خواهد بود.
وی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی استان افزود: پارک ملی دریایی نایبند، منطقه حفاظت شده مند، پارک ملی دیر – نخیلو، منطقه حفاظت شده کوه بیرمی، منطقه حفاظت شده تنگ ارم، منطقه حفاظت شده حله، اثر طبیعی ملی کوه نمک جاشک، اثر طبیعی ملی جزیره خارگو، پناهگاه حیات وحش جزیره خارگ، مناطق شکار ممنوع و تالابهای ارزشمند استان از جمله سرمایههای طبیعی بوشهر هستند که حفاظت از آنها نیازمند مشارکت همگانی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ادامه داد: در کنار این ظرفیتهای ارزشمند، استان با چالشهای مهمی نیز در حوزه محیط زیست روبهرو است. استقرار صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی که نقش مهمی در اقتصاد کشور و استان دارند، ضرورت توجه به ملاحظات زیستمحیطی را دوچندان کرده است.
وی آلودگیهای صنعتی، مدیریت پسماند، تخریب زیستگاهها، آثار تغییرات اقلیمی، افزایش دما و پدیده گرد و غبار را از مهمترین چالشهای زیستمحیطی استان برشمرد و تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست تنها وظیفه یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی است.
مرادزاده با تأکید بر نقش روابط عمومیها در این حوزه گفت: روابط عمومیها صدای سازمانها و پل ارتباطی میان دستگاههای اجرایی و مردم هستند و اگر فرهنگ حفاظت از محیط زیست در جامعه تقویت شود، بخش قابل توجهی از مشکلات زیستمحیطی نیز کاهش خواهد یافت.
وی تولید و انتشار محتوای آگاهیبخش در رسانهها، شبکههای اجتماعی و پایگاههای اطلاعرسانی سازمانها را از مهمترین وظایف روابط عمومیها دانست و افزود: ترویج فرهنگ مسئولانه در سازمانها از طریق کاهش مصرف کاغذ، صرفهجویی در مصرف آب و انرژی و مدیریت صحیح پسماندها از دیگر اقداماتی است که میتواند در بهبود وضعیت محیط زیست مؤثر باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اطلاعرسانی درباره قوانین و الزامات زیستمحیطی، همکاری در اجرای برنامههای فرهنگی و آموزشی نظیر پویشهای پاکسازی طبیعت، روزهای بدون پلاستیک، روزهای بدون خودرو، درختکاری و آموزش شهروندان و دانشآموزان را از دیگر مسئولیتهای مهم روابط عمومیها عنوان کرد.
وی همچنین بر ضرورت برجستهسازی اقدامات زیستمحیطی دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: باید موضوع محیط زیست به یک گفتمان عمومی در استان تبدیل شود؛ گفتمانی که در آن رسانهها، دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و مردم در کنار یکدیگر برای حفاظت از طبیعت و محیط زیست تلاش کنند.
مرادزاده با اشاره به ظرفیتهای رسانهای استان بوشهر خاطرنشان کرد: بوشهر از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه رسانه، اطلاعرسانی و روابط عمومی برخوردار است و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که توسعه اقتصادی، صنعتی و عمرانی در کنار حفظ محیط زیست و بر مبنای اصول توسعه پایدار دنبال شود.
وی در پایان گفت: حفظ محیط زیست در واقع حفظ کیفیت زندگی مردم و تضمین آینده نسلهای بعدی است و از حمایتها و نگاه مثبت استاندار بوشهر نسبت به مسائل زیستمحیطی و مقوله توسعه پایدار قدردانی میکنم.
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