به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته ملی محیطزیست و با شعار ملی «حفظ محیطزیست، حفظ منابع طبیعی و امنیت غذایی»، مجموعهای از برنامههای فرهنگی، آموزشی، ترویجی و اجرایی در سطح استان لرستان، با محوریت اداره محیطزیست سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان برگزار شد.
رئیس اداره محیطزیست سازمان جهاد کشاورزی لرستان عصر چهارشنبه با اشاره به اهمیت نقش بخش کشاورزی در صیانت از منابع پایه تولید، به رسانهها اظهار داشت: حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی، تنها یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه ضرورتی اساسی برای پایداری تولید، سلامت جامعه و تأمین امنیت غذایی نسل امروز و آینده است.
کشاورزی پایدار؛ ضرورتی برای حفظ خاک، آب و تنوع زیستی
سیاوشی افزود: بخش کشاورزی زمانی میتواند نقش واقعی خود را در توسعه پایدار ایفا کند که تولید غذا در کنار حفاظت از خاک، آب، تنوع زیستی و منابع طبیعی دنبال شود.
وی ادامه داد: در همین راستا، اداره محیطزیست سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان طی هفته ملی محیطزیست، برنامههای متعددی را با هدف ارتقای آگاهی عمومی، تقویت فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی، کاهش آثار زیستمحیطی فعالیتهای کشاورزی و ترویج کشاورزی پایدار در سطح استان اجرا کرد.
برگزاری نشستهای آموزشی و ترویجی برای بهرهبرداران
رئیس اداره محیطزیست سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: از جمله مهمترین اقدامات انجامشده میتوان به برگزاری نشستهای آموزشی و ترویجی برای بهرهبرداران بخش کشاورزی، کارشناسان و جوامع محلی اشاره کرد.
وی افزود: در این برنامهها موضوعاتی همچون مدیریت صحیح مصرف آب، حفاظت از خاک، استفاده بهینه از نهادههای کشاورزی، کاهش مصرف بیرویه سموم و کودهای شیمیایی، مدیریت پسماندهای کشاورزی، جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک و اهمیت تولید محصول سالم مورد تأکید قرار گرفت.
فرهنگسازی زیستمحیطی در شهرستانهای مختلف استان
سیاوشی تصریح کرد: همچنین در طول این هفته، برنامههایی با محوریت فرهنگسازی زیستمحیطی در شهرستانهای مختلف استان اجرا شد.
رئیس اداره محیطزیست سازمان جهاد کشاورزی لرستان یادآور شد: هدف از این برنامهها، افزایش حساسیت عمومی نسبت به اهمیت محیطزیست و جلب مشارکت کشاورزان، بهرهبرداران، تشکلهای کشاورزی و همکاران بخشهای مختلف جهاد کشاورزی در حفاظت از منابع طبیعی و محیطزیست بود.
امنیت غذایی بدون حفاظت از محیطزیست امکانپذیر نیست
وی با تأکید بر اینکه امنیت غذایی بدون حفاظت از محیطزیست امکانپذیر نیست، بیان کرد: خاک حاصلخیز، منابع آب سالم، پوشش گیاهی پایدار و تنوع زیستی، زیربنای تولید پایدار در بخش کشاورزی هستند و هرگونه آسیب به این منابع، مستقیماً آینده تولید و امنیت غذایی را تهدید میکند.
حرکت به سمت کشاورزی پایدار، کمنهاده و دانشبنیان
وی ادامه داد: یکی از رویکردهای مهم این اداره، حرکت به سمت کشاورزی پایدار، کمنهاده، دانشبنیان و سازگار با محیطزیست است؛ رویکردی که ضمن افزایش بهرهوری، موجب کاهش فشار بر منابع طبیعی و حفظ سلامت محصولات کشاورزی میشود.
در جریان برنامههای هفته ملی محیطزیست، بر ضرورت همافزایی میان واحدهای تخصصی سازمان جهاد کشاورزی، دستگاههای اجرایی، مراکز تحقیقاتی، تشکلهای مردمی و بهرهبرداران تأکید شد.
نظر شما