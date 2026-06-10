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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱

هم‌افزایی دستگاه‌ها زمینه‌ساز ارتقای هنجارهای اجتماعی و نشاط عمومی است

هم‌افزایی دستگاه‌ها زمینه‌ساز ارتقای هنجارهای اجتماعی و نشاط عمومی است

گلپایگان_فرماندار گلپایگان گفت: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های شهرستان، نقش مهمی در ارتقای هنجارهای اجتماعی، افزایش نشاط عمومی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر رضایی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گلپایگان با اشاره به اینکه ارتقای هنجارهای اجتماعی و ساماندهی فضاهای عمومی اظهار کرد: مسائل و چالش‌های موجود در برخی فضاهای عمومی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای اجرایی لازم برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و ارتقای نظم عمومی مطرح شد.

وی با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند در حوزه مدیریت فضاهای عمومی گفت:دستگاه‌های اجرایی باید با همکاری یکدیگر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، برنامه‌ای عملیاتی و مؤثر برای ارتقای شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان تدوین و اجرا کنند.

رضایی با بیان اینکه برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور شهرداری، بهزیستی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره ورزش و جوانان و سایر نهادهای مرتبط ضروری است، تصریح کرد: پیگیری مستمر مصوبات و ارزیابی نتایج اقدامات انجام‌شده نقش مهمی در تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده خواهد داشت.

فرماندار گلپایگان خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های شهرستان می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای هنجارهای اجتماعی، افزایش نشاط اجتماعی و ساماندهی مطلوب‌تر فضاهای عمومی در گلپایگان باشد.

وی از دستگاه‌های مسئول خواست ضمن تدوین برنامه‌های اجرایی، گزارش اقدامات و نتایج حاصل از اجرای مصوبات را به‌صورت مستمر ارائه کنند تا روند پیشرفت امور مورد ارزیابی قرار گیرد.

کد مطلب 6856684

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