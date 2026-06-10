به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر رضایی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گلپایگان با اشاره به اینکه ارتقای هنجارهای اجتماعی و ساماندهی فضاهای عمومی اظهار کرد: مسائل و چالش‌های موجود در برخی فضاهای عمومی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای اجرایی لازم برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و ارتقای نظم عمومی مطرح شد.

وی با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند در حوزه مدیریت فضاهای عمومی گفت:دستگاه‌های اجرایی باید با همکاری یکدیگر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، برنامه‌ای عملیاتی و مؤثر برای ارتقای شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان تدوین و اجرا کنند.

رضایی با بیان اینکه برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور شهرداری، بهزیستی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره ورزش و جوانان و سایر نهادهای مرتبط ضروری است، تصریح کرد: پیگیری مستمر مصوبات و ارزیابی نتایج اقدامات انجام‌شده نقش مهمی در تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده خواهد داشت.

فرماندار گلپایگان خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های شهرستان می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای هنجارهای اجتماعی، افزایش نشاط اجتماعی و ساماندهی مطلوب‌تر فضاهای عمومی در گلپایگان باشد.

وی از دستگاه‌های مسئول خواست ضمن تدوین برنامه‌های اجرایی، گزارش اقدامات و نتایج حاصل از اجرای مصوبات را به‌صورت مستمر ارائه کنند تا روند پیشرفت امور مورد ارزیابی قرار گیرد.