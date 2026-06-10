https://mehrnews.com/x3chP7 ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۹ کد مطلب 6856771 استانها همدان استانها همدان ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۹ یکصد و دومین شب حماسه سازی مردم همدان همدان-مردم همدان در یکصد و دومین شب حماسه سازی در میدان امام خمینی(ره) همدان گردهم آمدند. دریافت 24 MB کد مطلب 6856771 کپی شد مطالب مرتبط حضور حماسی مردم رودسر در شب صد و دوم تجمعات خیابانی بانوان دیار گروس از اهمیت حضور خود در خیابان می گویند میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و دومین شب قرار عاشقی حماسه اقتدار مردم بابل در خیابان موج حضور مردمی در تجمعات شبانه گالیکش ادامه یافت برچسبها همدان تجمع مردمی جنگ رمضان
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