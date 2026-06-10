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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۹

یکصد و دومین شب حماسه سازی مردم همدان

یکصد و دومین شب حماسه سازی مردم همدان

همدان-مردم همدان در یکصد و دومین شب حماسه سازی در میدان امام خمینی(ره) همدان گردهم آمدند.

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کد مطلب 6856771

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