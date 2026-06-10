به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران، گفت: ساعت ۱۹:۴۴ امشب، وقوع آتش‌سوزی گسترده در یک انبار کالا در خیابان ری، بالاتر از میدان قیام به سامانه ۱۲۵ اعلام شد. آتش‌نشانان در کمتر از ۵ دقیقه به محل حادثه رسیدند و مشاهده کردند گاراژی به وسعت حدود ۲۰۰۰ متر که بخش عمده آن انبار فرش بود، کاملاً شعله‌ور شده است.

وی با اشاره به ابعاد حادثه افزود: به‌دلیل وسعت حریق و سرایت آتش به سقف‌های شیروانی، ۸ ایستگاه آتش‌نشانی به‌همراه خودروهای پشتیبانی شامل نردبان‌های هیدرولیکی، خودروی فوماتیک، تانکر آب و تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند. همچنین عوامل کمکی شهرداری تهران و مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی نیز برای مدیریت عملیات در محل حضور یافتند.

ملکی درباره روند عملیات مهار تصریح کرد: با وجود حرارت بسیار بالا و تخریب بخش‌هایی از سقف انبار، آتش‌نشانان از چندین جهت و با استفاده از سه نردبان هیدرولیکی عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در پایان خاطرنشان کرد: با تلاش نیروهای اعزامی، در حال حاضر شعله‌های سرکش مهار شده و آتش تحت کنترل است. هم‌اکنون آتش‌نشانان در مرحله لکه‌گیری و ایمن‌سازی محل هستند و خوشبختانه از گسترش بیشتر حریق جلوگیری شده است.