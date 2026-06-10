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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰

مهار آتش‌سوزی گسترده انبار فرش در خیابان ری

مهار آتش‌سوزی گسترده انبار فرش در خیابان ری

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از مهار حریق گسترده در یک انبار ۲۰۰۰ متری فرش در خیابان ری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران، گفت: ساعت ۱۹:۴۴ امشب، وقوع آتش‌سوزی گسترده در یک انبار کالا در خیابان ری، بالاتر از میدان قیام به سامانه ۱۲۵ اعلام شد. آتش‌نشانان در کمتر از ۵ دقیقه به محل حادثه رسیدند و مشاهده کردند گاراژی به وسعت حدود ۲۰۰۰ متر که بخش عمده آن انبار فرش بود، کاملاً شعله‌ور شده است.

وی با اشاره به ابعاد حادثه افزود: به‌دلیل وسعت حریق و سرایت آتش به سقف‌های شیروانی، ۸ ایستگاه آتش‌نشانی به‌همراه خودروهای پشتیبانی شامل نردبان‌های هیدرولیکی، خودروی فوماتیک، تانکر آب و تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند. همچنین عوامل کمکی شهرداری تهران و مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی نیز برای مدیریت عملیات در محل حضور یافتند.

ملکی درباره روند عملیات مهار تصریح کرد: با وجود حرارت بسیار بالا و تخریب بخش‌هایی از سقف انبار، آتش‌نشانان از چندین جهت و با استفاده از سه نردبان هیدرولیکی عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در پایان خاطرنشان کرد: با تلاش نیروهای اعزامی، در حال حاضر شعله‌های سرکش مهار شده و آتش تحت کنترل است. هم‌اکنون آتش‌نشانان در مرحله لکه‌گیری و ایمن‌سازی محل هستند و خوشبختانه از گسترش بیشتر حریق جلوگیری شده است.

کد مطلب 6856736

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