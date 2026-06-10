به گزارش خبرگزاری مهر، حسین افشین در نوشتاری تصریح کرد: ایران را تنها با جاده، نیروگاه و کارخانه نمیتوان تعریف کرد. زیرساخت حقیقی این سرزمین، تمدن کهن، فرهنگ و هنر ماندگار، سرمایه انسانی، علم و فناوری و مردمی هستند که در طول تاریخ، از دل دشوارترین آزمونها، آیندهای نو آفریدهاند.
وی افزود: میتوان بناها را ویران کرد، اما دانشی را که در ذهنها شکل گرفته، فرهنگی را که در جان یک ملت ریشه دوانده و ارادهای را که از تاریخ و هویت نیرو میگیرد، نمیتوان نابود کرد.
افشین اشاره داشت: قدرت ایران تنها در آنچه ساخته است؛ نیست؛ در توان بازسازی، نوآوری و برخاستن دوباره است. از همین رو، هر تهدیدی عزم ملی برای پیشرفت، تولید دانش و ساختن فردایی بهتر را استوارتر خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: فردای ایران را نه تهدیدها، بلکه دانش، فرهنگ، فناوری و اراده ایرانیان رقم خواهد زد.
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