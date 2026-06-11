به گزارش خبرنگار مهر، سجاد حسینی عصر پنجشنبه در آئین اختتامیه هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی رشته ی حجم و مسکات(مجسمه های سخت و نرم) با اشاره به برگزاری این رویداد هنری در شرایطی متفاوت از سالهای گذشته اظهار کرد: جشنواره هنرهای تجسمی فجر بهطور معمول همزمان با دهه فجر و در بهمنماه برگزار میشود، اما امسال به دلایل مختلف زمان برگزاری آن تغییر کرد و استان گلستان تلاش کرد با تمام ظرفیتها این رویداد را به سرانجام برساند.
وی با قدردانی از همراهی دستگاههای اجرایی و متولیان حوزه آب افزود: همکاری نهادهای مرتبط با مدیریت منابع آب و همچنین حمایت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان نقش مهمی در برگزاری هرچه بهتر این جشنواره داشت.
حسینی درباره موضوع اصلی جشنواره گفت: در نشستها و کارگاههای توجیهی که با حضور هنرمندان در شهرستانهای مختلف برگزار شد، موضوع «آب در باورهای اقوام گلستان» بهعنوان محور جشنواره مطرح شد. بررسیهای انجامشده نشان میداد که در بسیاری از مناطق کشور آیینها و عروسکهای بارانخواهی وجود دارد، اما گلستان فاقد نماد مشخص و ثبتشدهای در این زمینه بود.
دبیر جشنواره ادامه داد: یکی از اهداف مهم این رویداد، دستیابی به یک نماد یا عروسک بارانخواه بومی برای استان گلستان بود و خوشبختانه آثار ارائهشده نشان داد که تا حد زیادی به این هدف نزدیک شدهایم.
وی با اشاره به استقبال هنرمندان بیان کرد: در مجموع ۵۷ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از داوری اولیه، ۴۲ اثر برای اجرا و حضور در جشنواره پذیرفته شدند. هرچند تعدادی از هنرمندان به دلایل مختلف امکان حضور نداشتند، اما با جایگزینی برخی آثار، در نهایت نزدیک به ۴۰ اثر در بخش نمایشگاهی ارائه شد.
حسینی همچنین بر نقش هنر در فرهنگسازی و انتقال مفاهیم اجتماعی تأکید کرد و گفت: زبان تصویر گویاترین و اثرگذارترین زبان ارتباطی در جهان است و میتواند در کوتاهترین زمان ممکن پیامهای مهمی را به جامعه منتقل کند.
وی خاطرنشان کرد: بهرهگیری از ظرفیت هنرمندان در موضوعاتی همچون مدیریت مصرف آب، مسائل اجتماعی و اقتصادی میتواند روند آگاهیبخشی و فرهنگسازی را تسریع کند و نتایج مطلوبتری را در مدت زمان کوتاهتری به همراه داشته باشد.
دبیر بخش حجم و ماکت هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر گلستان خواستار توجه بیشتر به هنرمندان و استفاده گستردهتر از توانمندیهای آنان در حل مسائل فرهنگی و اجتماعی شد.
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