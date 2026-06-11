گوهری: مراکز کانون پرورش فکری کردستان در روزهای جنگ تعطیل نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گوهری صبح پنجشنبه در دیدار با خبرنگاران خبرگزاری مهر در سنندج ضمن تقدیر از تلاشهای این رسانه در پوشش برنامههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان، اظهار کرد: در ایام جنگ، به جای تعطیلی مراکز و ماندن در خانه، همکاران کانون در سراسر استان با حضور در محلات حاشیهای و روستاها تلاش کردند کتاب و فعالیتهای فرهنگی را به دست کودکان و نوجوانان برسانند.
وی افزود: در قالب طرح «۱۴ کتاب، ۱۴ روز بهاری»، مربیان کانون کتابهای منتخب را در اختیار کودکان قرار میدادند و با برگزاری نشستهای قصهگویی، شعرخوانی و گفتوگو تلاش میکردند فضای امید و نشاط را برای آنان فراهم کنند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان با اشاره به اجرای طرح «کتاب با طعم املت» عنوان کرد: مربیان در محلات و روستاها در کنار کودکان جمع میشدند، ضمن کتابخوانی و قصهگویی، صبحانهای ساده نیز در کنار هم صرف میکردند تا فضایی صمیمی و خاطرهانگیز برای کودکان شکل بگیرد.
گوهری از فعالیت گسترده کانون در فضای مجازی نیز خبر داد و گفت: آثار کودکان و نوجوانان شامل نقاشیها، دلنوشتهها، آثار سفالی، تولیدات هنری و انیمیشنها جمعآوری و منتشر شد تا استعدادهای اعضا در سطح ملی معرفی شود.
وی با اشاره به حضور اعضای کانون در تجمعات شبانه شهرهای مختلف استان، بیان کرد: اعضای کانون با اجرای برنامههای فرهنگی، غرفههای نقاشی، فعالیتهای هنری و نگارش دلنوشتهها، دیدگاهها و احساسات خود را نسبت به تحولات و رویدادهای اخیر بیان کردند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان در ادامه به برنامههای تابستانی این نهاد اشاره کرد و افزود: فعالیتهای تابستانی امسال زودتر از موعد آغاز شده و با شعار «برای ایران میخوانیم، میسازیم و میبالیم» تلاش داریم کودکان و نوجوانان بیشتری را جذب برنامههای فرهنگی و آموزشی کنیم.
گوهری با تأکید بر نقش خانواده در تربیت نسل آینده گفت: در کنار برنامههای کودکان، طرح مطالعه چهار کتاب برای خانوادهها نیز اجرا میشود، زیرا معتقدیم اگر خانواده در فرآیند تربیت و کتابخوانی سهیم نباشد، نمیتوان انتظار داشت فرزندان به مطالعه علاقهمند شوند.
وی از برگزاری برنامههای ویژه روز خانواده در مراکز کانون استان خبر داد و افزود: این برنامهها با حضور کارشناسان و با محوریت تحکیم روابط خانوادگی برگزار خواهد شد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان همچنین از توجه ویژه کانون به هنرهای سنتی و هویت ایرانی خبر داد و گفت: قصهگویی، نقالی، پردهخوانی و تعزیه از جمله برنامههایی است که برای آشنایی نسل جدید با فرهنگ و ادبیات ایرانی در دستور کار قرار گرفته است.
گوهری اظهار کرد: در تابستان امسال جشنوارههای قصهگویی و نقالی برگزار میشود و بخشی از این برنامهها با موضوع صرفهجویی در مصرف انرژی طراحی شده تا کودکان با زبان هنر با اهمیت این موضوع آشنا شوند.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری فرهنگی بر نسل آینده گفت: هر تحول فرهنگی پایدار باید از کودکان آغاز شود و اگر برای کودکان و نوجوانان برنامهریزی دقیق داشته باشیم، در آینده مدیران و شهروندانی آگاه، مسئولیتپذیر و اثرگذار خواهیم داشت.
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