به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گوهری، صبح پنجشنبه در آئین اختتامیه جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در سنندج با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: امروز گرد هم آمده‌ایم تا از هنر قصه‌گویی، که ریشه در فرهنگ و تاریخ ما دارد، تجلیل کنیم.

وی با خوش‌آمدگویی به مهمانان، مسئولان استانی، داوران، هنرمندان و خانواده‌ها، افزود: حضور کودکان و نوجوانان در کنار پدران و مادرانشان، نشان‌دهنده اهمیت قصه و روایت در شکل‌گیری شخصیت و هویت نسل آینده است.

گوهری با تأکید بر نقش قصه در زندگی انسان تصریح کرد: نخستین صداهایی که گوش انسان را نوازش می‌دهد، لالایی‌ها و قصه‌هایی است که پدران، مادران، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها برای کودکان نقل می‌کنند و همین روایت‌ها در ذهن و جان انسان ماندگار می‌شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان با اشاره به تنوع بخش‌های جشنواره گفت: در این دوره شاهد قصه‌گویی کودکان، نوجوانان، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها و همچنین روایت‌های آئینی و شاهنامه‌خوانی بودیم که نشان‌دهنده غنای فرهنگی این رویداد است.

وی همچنین از رونمایی کتاب «بادبادک‌بازی» اثر جلال وزیری، نویسنده سنندجی، در این مراسم خبر داد و افزود: این اثر به زبان‌های کردی، عربی و انگلیسی ترجمه شده و برنامه‌ریزی برای ترجمه آن به زبان‌های دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

گوهری در پایان با قدردانی از عوامل اجرایی، همکاران کانون و دستگاه‌های همراه، تأکید کرد: برگزاری موفق این جشنواره حاصل همکاری و هم‌افزایی مجموعه‌ای از تلاشگران فرهنگی و هنری است که با وجود برخی کاستی‌ها، تلاش کردند برنامه‌ای در شأن کودکان و نوجوانان برگزار شود.