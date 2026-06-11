همراه با آخر هفته فوتبالی تلویزیون؛ از «من زلاتان هستم» تا «شور جهانی»

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمهای سینمایی مختلفی مانند «پدینگتون ۲»، «هشتصد»، «من زلاتان هستم» و «شور جهانی» در آخر هفته از شبکههای مختلف سیما روی آنتن میروند. در این گزارش به معرفی منتخبی از این آثار برای تماشا در روزهای پایانی هفته میپردازیم.
تماشای درامی زندگینامهای درباره زلاتان ابراهیموویچ
فیلم سینمایی «من زلاتان هستم» محصول سال ۲۰۲۱ به کارگردانی ینس شوگرن جمعه ۲۲ خرداد ساعت ۱۰ روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
در این فیلم با بازی گرانیت روشیتی، دومینیک اندرسون باجرکتاتی و سدومیر گلیسوویچ خواهیم دید: زلاتان ابراهیموویچ نوجوان متولد سوئد به همراه خواهر و برادر خود نزد مادرشان زندگی می کنند. پدر و مادر از هم جدا شدهاند ولی هر دو تلاش میکنند زندگی و مدرسه بچهها را پیگیری کنند. زلاتان عاشق فوتبال است و در یک تیم محلی بازی میکند اما او به دلیل ناسازگاری در تیم و مدرسه همواره مورد بیتوجهی مربی و معلمان قرار دارد. از طرفی مادر زلاتان ناخواسته درگیر یک ماجرای کلاهبرداری و سرقت شده و لذا بچهها باید مدتی نزد پدرشان زندگی کنند. زلاتان تصمیم میگیرد برای همیشه پیش پدرش بماند، او استعداد فوقالعادهای در فوتبال دارد اما به دلیل درگیری با دیگران بسیاری از مواقع روی نیمکت مینشیند. پدرش سعی میکند به او یاد دهد که باید صبورتر باشد و در نهایت زلاتان با کمی خویشتنداری و انضباط موفق میشود به یک تیم واقعی فوتبال راه پیدا کند. حالا پس از سال ها زلاتان در تیم آژاکس بازی می کند ولی ... .
این فیلم توانست از وبگاه آیامدیبی نمره ۶.۲ را به دست بیاورد. «من زلاتان هستم» در اکران جهانی چیزی در حدود ۲ میلیون دلار فروخت و چندان مورد توجه مخاطبان سینما و منتقدان قرار نگرفت. کرونا یکی از دلایل فروش پایین این اثر بود.
وندی آید منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: مسلماً این فیلم مسیری چشمگیر از ستاره شدن در ورزش را نشان میدهد، اما تجربه تماشای آن به طور خاص جذاب نیست.
حماسهای چینی از شبکه افق پخش میشود
فیلم سینمایی «هشتصد» محصول سال ۲۰۲۰ به کارگردانی گوان هو جمعه ۲۲ خرداد ساعت ۱۰ از شبکه افق پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی هانگ ژی ژانگ، ژانگ جونی و جیانگ وو آمده است: در زمان جنگ دوم چین و ژاپن، ارتش ژاپن که قدرت خیلی زیادی داشت تلاش می کند شانگهای را تصرف کند. ارتش چین سعی می کند چندین ماه در مقابل آنها مقاومت کند با این حال هر لحظه امکان محاصره وجود دارد. در این بین یک گروه ۸۰۰ نفره از سربازان جوان سعی می کنند از یک انبار بزرگ در مقابل ارتشی ۲۰ هزار نفره از سربازان ژاپنی دفاع کنند. هدف آنها از این عملیات روحیه دادن به مردم چین و خریدن زمان برای رسیدن قوای کمکی بود که ... .
«هشتصد» توانست از وبسایت آیامدیبی نمره ۶.۷ و از وبسایت راتنتومیتوز نمره قابل توجه ۸۹ را به دست بیاورد. این فیلم با بودجه حدودا ۸۰ میلیون دلاری در سطح جهانی فروشی معادل ۴۶۱ میلیون دلار را تجربه کرد. برخی منتقدان، «هشتصد» را نسخه ملی چین در برابر برخی آثار حماسی هالیوود مانند «سیصد» توصیف کردهاند.
وینسنت شیلینگ منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: این یک فیلم عالی است که از احساسات واقعی، دلاوری حقیقی و واکنشهایی واقعی مردانی که با مرگی تقریبا حتمی روبهرو هستند سرشار شده است.
«پدینگتون ۲» روی آنتن شبکه کودک میرود
فیلم سینمایی «پدینگتون ۲» محصول سال ۲۰۱۷ به کارگردانی پائول کینگ جمعه ۲۲ خرداد ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش میشود.
در این فیلم با بازی هاگ بانیویل، سالی هاوکینز و جولی والترز خواهیم دید: پدینگتون خرس کوچولوی قهوهای، زندگی آرام و خوبی در شهر دارد. او تصمیم میگیرد به مناسبت جشن تولد ۱۰۰ سالگی خالهاش هدیهای ارزشمند برای او بفرستد. پدینگتون که حالا عضوی از خانواده پنج نفره براون شده، از زندگی در شهر و کسب تجربیات جالب در محیط جدید لذت میبرد. جشن تولد ۱۰۰ سالگی خاله لوسی نزدیک است. این اولین سالی است که او در کنار خالهاش نیست. برای همین تصمیم میگیرد هدیه خوبی تهیه کند و برایش بفرستد. در مغازه عتیقهفروشی، پدینگتون کتاب جالبی از شهر لندن میبیند که برای خرید آن به پول زیادی احتیاج دارد به همین دلیل تصمیم میگیرد با کار کردن پول به دست بیاورد که ... .
«پدینگتون ۲» پس از شهرت و موفقیت جهانی نخستین فیلم، توانست از وبگاه آیامدیبی نمره ۷.۸ و از وبگاه راتنتومیتوز نمره شگفتانگیز ۹۹ را به دست بیاورد. این فیلم با بودجه حدودا ۴۰ میلیون دلاری توانست فروش جهانی ۲۹۰ میلیون دلاری را تجربه کند.
ویلیام استاتر منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: «پدینگتون ۲» گرامیداشتی چشمگیر از نجابت و مهربانی ناب ارائه میدهد که شر را در هم میشکند.
در پشت پرده فیفا چه خبر است؟
فیلم سینمایی «شور جهانی» محصول سال ۲۰۱۴ به کارگردانی فردریک آوبورتین پنجشنبه ۲۱ خرداد ساعت ۱۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در این فیلم با بازی تیم روت، جرارد دپاردیو و سام نیل خواهید دید: در دهه ۱۹۲۰ جمع کوچکی از فوتبال دوستان فرانسوی تصمیم به تاسیس مجمع جهانی فوتبال میزنند. این مجمع به مدیریت شخصی به نام ژول ریمه شروع به کار میکند و در ابتدا برای اثبات نقش خود با مشکلات عدیدهای روبهرو است. ولی رفتهرفته با تلاش خود اولین دوره جام جهانی را در اروگوئه برگزار میکند و نقش خود را در فوتبال جهان پررنگتر میکند. ژول ریمه تا زمان مرگش ریاست این سازمان را دارد و بعد از او یک انگلیسی تصدی این پست را بر عهده میگیرد تا اینکه یک وکیل برزیلی به نام ژائو هاولانژ در انتخابات به عنوان رییس انتخاب می شود و برای بیست و چند سال بر کسوت ریاست تکیه میزند که ... .
«شور جهانی» توانست از وبسایت آیامدیبی نمره ۲.۱ و از وبسایت راتنتومیتوز نمره ۰ را کسب کند. این فیلم با بودجه ۲۵ میلیون دلاری در سطح جهانی فروشی معادل ۱۷۱ هزار دلار داشت. این اثر به رغم حضور بازیگران سرشناس، توسط مخاطبان نادیده گرفته شد و عموم منتقدان نسبت به آن نظری منفی داشتند. بااین حال، این اثر نگاهی جدید پیرامون اقتصاد فوتبال به مخاطبان خود میبخشد.
کوین جگرنا منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: «شور جهانی» کاری میکند که باور کنید ما هنوز عمق واقعی خودخواهی و تکبر فیفا را ندیدهایم.
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