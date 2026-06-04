به گزارش خبرنگار مهر، فیلم‌های سینمایی مختلفی مانند «گلوله گمشده ۳»، «وال ای»، «ببینید چگونه می‌دوند» و ... در آخر هفته از شبکه‌های مختلف سیما روی آنتن می‌روند. در این گزارش به معرفی منتخبی از این آثار برای تماشا در روزهای پایانی هفته می‌پردازیم.

تماشای یک اکشن هیجان‌انگیز در شبکه ۳

فیلم سینمایی جدید «گلوله گمشده ۳» محصول سال ۲۰۱۵ به کارگردانی گیوم پیر جمعه ۱۵ خرداد ساعت ۰۰:۱۵ دقیقه بامداد از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی آلبان لنوآر، نیکلاس دوووشل و استفی سلما آمده است: مامور پلیس فرانسوی خلافکاری به نام نیکولا ارسکی پس از آنکه فرمانده پلیس درستکاری به نام شاراس را می‌کشد بدون اطلاع به خانواده خود با پول، مدارک و اسلحه به آلمان می‌گریزد و در آنجا ۲ سال با نام مستعار زندگی و کار می‌کند. شاراس پلیس پاک و متعهد، درصدد رو کردن دست فرمانده الکساندر رس و باند تبهکارش در قاچاق مواد مخدر بود. او تصمیم داشت با به کارگیری نیروهای خبره‌ای مانند ارسکی و مارکو این کار را انجام دهد. اما ارسکی که در خدمت باند فاسد پلیس مبارزه با مواد مخدر فرانسه بوده است با لو دادن قضیه به رس به شاراس خیانت می کند و او را می‌کشد. در خاک آلمان ارسکی همچنان با قاچاقچیان همکاری می‌کند. الکساندر رس رئیس باند خلافکار و فاسد فرانسوی رئیس قاچاقچیان آلمانی نیز است و دستور پاکسازی می‌دهد. ارسکی نیز باید همانند همکار قبلی خود مارکو، از میان برداشته شود. اما می‌تواند خود را نجات دهد و در پی انتقام از رس به خاک فرانسه باز می‌گردد. فرمانده الکساندر رس با توجه به قدرت و نفوذ خود همگان را قانع کرده که شایعات پیرامون او، تهمت‌های واهی بیش نیست. کمیسر موس که در پی به دام انداختن رس است با خیانت ارسکی و کشته شدن شاراس مجبور به استعفا می‌شود. ژولیا و لینو از پلیس‌های درستکار همراه با شاراس بوده‌اند که اکنون تصمیم می‌گیرند با به دام انداختن ارسکی دست رس را رو کنند. اما همه چیز به سادگی پیش نمی‌رود.

«گلوله گمشده ۳» توانست از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۶.۳ و از وبسایت راتن‌تومیتوز نمره ۹۰ را به دست بیاورد.

دنیل گورمن منتقد سینما درباره این فیلم که سومین فیلم از مجموعه «گلوله گمشده» است گفته: «گلوله گمشده ۳» یک کلاس آموزشی در فیلمسازی اکشن تمیز و دقیق و یک نوشیدنی قوی برای طرفداران فیلم‌های اکشن قدیمی و پرهیجان است. اگر این پایان این مجموعه باشد، پس با موفقیت به پایان می‌رسد.

«وال ای» از شبکه چهار پخش می‌شود

فیلم سینمایی «وال ای» محصول سال ۲۰۰۸ به کارگردانی آندره استنتن جمعه ۱۵ خرداد ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در این فیلم با بازی بن برت، جف گارلین، فرد ویلارد، جان راتزنبرگر، کتی ناجیمی و سیگورنی ویور خواهیم دید: هفتصد سال از ترک زمین توسط انسان‌ها سپری شده، و آنچه که بر روی کره زمین باقی مانده، کوه‌ها زباله و آهن‌پاره انباشته ‌است. وال ای ربات هوشمند آشغال جمع کنی است که ماموریت دائمش، فشرده‌سازی و جمع‌آوری این پسماندها و آلودگی‌های صنعتی است. روزی وال ای مشغول کار است که سفینه‌ای غول‌پیکر از فضا فرود می‌آید و مهمان کوچکی را به همراه خود می‌آورد. این مهمان ایو (حوا) نام دارد و توسط وال ای با لفظ ایوا تلفظ می‌شود. ایو که ربات پیشرفته‌ای است موظف است که نشانه‌های حیات را در کره زمین شناسایی کرده و در صورت موفقیت، آن را به انسان‌ها در اعماق فضا برده و گزارش کند.

انیمیشن «وال ای» توانست به شهرت و موفقیت جهانی برسد. این فیلم سینمایی از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۸.۴ و از وبسایت راتن‌تومیتوز نمره توجه‌برانگیز ۹۵ را کسب کرد. این انیمیشن که در آن سال با بودجه‌ای حدودا ۱۸۰ میلیون دلاری ساخته شد، در سطح جهانی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار فروش را تجربه کرد. به رغم گذشت سال‌ها از تولید این انیمیشن، تماشای آن بر هر سنی در هر زمانی می‌تواند تجربه‌ای خالص را رقم بزند.

مت برنسون منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: در نهایت «وال ای» چیزی کمتر از یکی از اصول وجود انسان نیست؛ نیاز به یافتن شریکی که بتوان تجربیات زندگی را با او به اشتراک گذاشت.

تماشای یک کمدی معمایی در شبکه نمایش

فیلم سینمایی «بینید چگونه می دوند» محصول سال ۲۰۲۲ به کارگردانی تام جورج پنجشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی سم راکول، سرشه رونان، آدرین برودی، روث ویلسون، ریس شیراسمیت، هریس دیکینسون و دیوید اویلوو آمده است: در دهه ۱۹۵۰ کارگردانی به نام لئو کوپرنیک قصد دارد تهیه کننده یکی از آثار آکاتا کریستی را مجاب به دادن فیلم به خودش بکند. کوپرنیک کمی بعد در پشت صحنه نمایش کشته می‌شود. بازرس استپارد و دستیار جوانش استاکر مامور پیگیری قتل او می شوند. روزی استاکر همکارش را به خانه اش می‌رساند و متوجه جزئیاتی می‌شود که باعث می‌شود به او مشکوک شود و استپارد را مظنون قتل کارگردان بداند. استاکر که مطمئن شده استپارد قاتل است او را مضروب و بازداشت می‌کند و در زندان مشخص می‌شود که او اشتباه کرده و استپارد بی گناه است. شب بعد تعدادی از عوامل فیلم که به خانه آگاتا کریستی دعوت شده‌اند به آنجا می‌روند ولی در می‌یابند دعوت از طرف صاحبخانه نبوده و شخصی آنها را به این محل کشانده، از طرفی استپارد با سرنخ هایی که دارد متوجه می شود قاتل دنیس، کارگر سینما است و نقشه او را متوجه شده و با استاکر به خانه آگاتا می‌روند. دنیس با اسلحه مهمان‌ها را گروگان گرفته و قصد دارد آنها را به قتل برساند. آنها متوجه می‌شوند که داستان آگاتا بر گرفته از داستان قتل برادر دنیس است و ...

این فیلم معمایی که با نگاهی متفاوت به آثار آگاتا کریستی نویسنده شهیر بریتانیایی ساخته شده است، از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۶.۵ و از وبسایت راتن‌تومیتوز نمره ۷۵ را به دست آورده است. به رغم رضایت نسبی منتقدان و حضور ستارگانی چون رونان، برودی و راکول، «ببینید چگونه می‌دوند» در گیشه به موفقیت دست نیافت و با بودجه‌ای حدودا ۴۰ میلیون دلاری، کمتر از ۲۲ میلیون دلار در سطح جهانی بلیت فروخت.

دیوید استارتون منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: سازندگان این فیلم به روح آگاتا کریستی وفادار هستند و بینندگان زیادی وجود نخواهند داشت که بتوانند هویت قاتل را قبل از پایان فیلم حدس بزنند.