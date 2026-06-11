به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در قرارگاه رسانه‌ای شهید نائینی گرمسار با اشاره به اینکه به دستور استاندار سمنان فرمانداران مسئول قرارگاه پشتیبانی مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب هستند، افزود: در این قرارگاه مسئولیت مشخص برای دستگاه ها تعیین و در حال انجام ماموریت های خود هستند.

وی این مراسم را ورق خوردن برگ زرین در تاریخ انقلاب خواند و ادامه داد: این مراسم با حضور گسترده دلدادگان آرمان‌های انقلاب و مردم جان‌فدای ایران اسلامی برگزار می‌شود.

فرماندار گرمسار با تاکید به اینکه این شهرستان آماده میزبانی از شرکت کنندگان مراسم است، توضیح داد: گرمسار به عنوان پیشتاز در تشکیل قرارگاه پشتیبانی است‌

همتی اظهار داشت: چهار موکب در مسیر رفت و برگشت زائران به سمت حرم مطهر حضرت ثامن‌الحجج(ع) مستقر خواهد شد.

وی تصریح کرد: این موکب‌ها با هدف ارائه خدمات رفاهی، راهنمایی و پشتیبانی به زائران و بدرقه کنندگان رهبر شهید انقلاب اسلامی فعالیت خواهند کرد.