  1. استانها
  2. سمنان
۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۲۵

۴ موکب پشتیبانی بدرقه رهبر شهید انقلاب در گرمسار مستقر می‌شود

۴ موکب پشتیبانی بدرقه رهبر شهید انقلاب در گرمسار مستقر می‌شود

گرمسار- فرماندار گرمسار از استقرار چهار موکب برای پشتیبانی مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب در گرمسار خبر داد و گفت: ارائه خدمات رفاهی و راهنمایی مهمترین رویکرد این موکب‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در قرارگاه رسانه‌ای شهید نائینی گرمسار با اشاره به اینکه به دستور استاندار سمنان فرمانداران مسئول قرارگاه پشتیبانی مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب هستند، افزود: در این قرارگاه مسئولیت مشخص برای دستگاه ها تعیین و در حال انجام ماموریت های خود هستند.

وی این مراسم را ورق خوردن برگ زرین در تاریخ انقلاب خواند و ادامه داد: این مراسم با حضور گسترده دلدادگان آرمان‌های انقلاب و مردم جان‌فدای ایران اسلامی برگزار می‌شود.

فرماندار گرمسار با تاکید به اینکه این شهرستان آماده میزبانی از شرکت کنندگان مراسم است، توضیح داد: گرمسار به عنوان پیشتاز در تشکیل قرارگاه پشتیبانی است‌

همتی اظهار داشت: چهار موکب در مسیر رفت و برگشت زائران به سمت حرم مطهر حضرت ثامن‌الحجج(ع) مستقر خواهد شد.

وی تصریح کرد: این موکب‌ها با هدف ارائه خدمات رفاهی، راهنمایی و پشتیبانی به زائران و بدرقه کنندگان رهبر شهید انقلاب اسلامی فعالیت خواهند کرد.

کد مطلب 6856913

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها