نیروگاه ۵ مگاواتی در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر دوشنبه در حاشیه آیین بهره‌برداری از نیروگاه ۵ مگاواتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با راهبردی که دولت در سال گذشته در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تعریف کرد، استان خراسان رضوی نیز در مسیر اجرای این سیاست‌ها اقدامات مؤثری را در ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر برنامه‌ریزی و دنبال کرده است. به همین دلیل، به‌صورت مستمر شاهد افتتاح واحدهای تولید برق خورشیدی در نقاط مختلف استان هستیم و امیدواریم در آینده نه‌چندان دور نیروگاه‌های بادی نیز در خراسان رضوی به بهره‌برداری برسند.

استاندار خراسان رضوی افزود: خوشحالیم که صنعتگران استان نیز ورود جدی به این حوزه داشته‌اند و در کنار واحدهای صنعتی خود، نیروگاه‌های خورشیدی احداث کرده‌اند. برخی از این واحدها نه‌تنها به اندازه مصرف خود، بلکه بیش از نیازشان نیز برق تولید می‌کنند که این موضوع به پایداری انرژی در بخش صنعت کمک کرده و اتفاقی مبارک و ارزشمند است.

وی ادامه داد: در بخش کشاورزی نیز گام‌های مؤثری برداشته شده است. امروز نزدیک به ۶۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در این حوزه داریم که با مشارکت بیش از ۲۳ هزار نفر از کشاورزان استان راه‌اندازی شده است. این اقدام از منظر مردمی‌سازی تولید انرژی و مشارکت مردم در توسعه زیرساخت‌های انرژی، تجربه‌ای بسیار ارزشمند و موفق محسوب می‌شود.

مظفری تصریح کرد: بر اساس ارزیابی‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، از سال جاری پروژه‌های بزرگ نیروگاه‌های خورشیدی در استان وارد مرحله اجرا شده‌اند. پروژه‌های ۱۰۰ مگاواتی، ۲۰۰ مگاواتی و همچنین پروژه هزار مگاواتی در منطقه گناباد در دستور کار قرار دارد و در حال اجراست.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: امیدواریم بر اساس هدف‌گذاری انجام‌شده، تا تابستان سال آینده به ظرفیت هزار مگاوات تولید انرژی تجدیدپذیر در استان برسیم و این ظرفیت تا پایان سال ۱۴۰۶ به سه هزار مگاوات افزایش پیدا کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره استقبال صنعتگران از سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی گفت: واقعیت این است که نیاز جدی به ورود به این حوزه وجود داشت. بخشی از این استقبال ناشی از الزام‌ها و شرایطی است که ناترازی برق به وجود آورده است. قطع برق برای بسیاری از واحدهای صنعتی هزینه‌های سنگینی به همراه داشت و موجب هدررفت سرمایه می‌شد؛ بنابراین طبیعی بود که فعالان صنعتی به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی حرکت کنند.

مظفری افزود: به تعبیر من، بخشی از این گرایش ناشی از اجبار و ضرورت بود، اما در کنار آن مشوق‌های مناسبی نیز در نظر گرفته شد. واحدهای صنعتی که در کنار فعالیت خود نیروگاه خورشیدی احداث می‌کنند، در زمان اوج مصرف با مشکل خاموشی مواجه نمی‌شوند و می‌توانند برق مورد نیاز خود را تأمین کنند.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: این واحدها در زمان‌هایی که مصرفشان کمتر است نیز امکان اتصال به شبکه و فروش برق تولیدی را دارند و از مزایای فروش برق به دولت بهره‌مند می‌شوند. بنابراین این اقدام علاوه بر تأمین نیاز انرژی واحدهای صنعتی، یک نوع سرمایه‌گذاری اقتصادی نیز محسوب می‌شود که می‌تواند بازده مناسبی برای سرمایه‌گذاران داشته باشد.