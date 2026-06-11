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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

ترافیک نیمه سنگین تا سنگین در محورهای کندوان و هراز

ترافیک نیمه سنگین تا سنگین در محورهای کندوان و هراز

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از ترافیک نیمه سنگین تا سنگین در محور کندوان مسیر جنوب به شمال و محور هراز در محدوده سه راهی چلاو تا بایجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک در محور کندوان مسیر جنوب به شمال حد فاصل سیاه بیشه تا پل زنگوله به صورت نیمه سنگین تا سنگین است.

وی افزود: در محور هراز نیز ترافیک در دو طرف محدوده سه راهی چلاو تا بایجان نیمه سنگین تا سنگین گزارش شده است.

صادقی تصریح کرد: دیگر محورهای استان از جمله سوادکوه و کیاسر دارای ترافیک عادی و روان هستند و از نظر جوی نیز هیچ مداخله خاصی در راه‌های مازندران مشاهده نمی‌شود.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران در پایان خاطرنشان کرد: محدودیت‌های ترافیکی از ظهر روز چهارشنبه در راه‌های مازندران آغاز شده و تا صبح روز شنبه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6857004

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