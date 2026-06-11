به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح پنجشنبه در آئین معارفه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره منطقه آزاد بوشهر اظهار کرد: منطقه آزاد بوشهر یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های راهبردی کشور در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری، ترانزیت، اقتصاد دریامحور و تعاملات بین‌المللی است.

وی افزود: موقعیت ممتاز جغرافیایی استان در کرانه خلیج فارس، دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی، برخورداری از زیرساخت‌های بندری و دریایی، منابع نفت و گاز و وجود انواع محصولات پتروشیمی و مواد اولیه در جوار خود و همچنین ظرفیت‌های ارزشمند انسانی، فرصت کم‌نظیری را برای تبدیل بوشهر به یکی از مهمترین مناطق آزاد کشور فراهم کرده است.

ایجاد اشتغال پایدار

استاندار بوشهر تصریح کرد: انتظار می‌رود با حمایت و پشتیبانی وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، مدیریت منطقه آزاد با رویکردی برنامه‌محور، تحول‌آفرین و مبتنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد، زمینه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال پایدار، رونق تولید و افزایش نقش استان در زنجیره تجارت بین‌المللی را فراهم سازد.

وی افزود: موفقیت منطقه آزاد بوشهر در گرو تعامل سازنده با همه ارکان توسعه استان و بهره‌گیری از خرد جمعی و مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران خواهد بود.

تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری

زارع گفت: از مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره با همکاری دبیرخانه، انتظار داریم با تدوین برنامه‌ای راهبردی و عملیاتی، زمان‌بندی شده و مبتنی بر شاخص‌های قابل ارزیابی، مسیر توسعه منطقه را با شتاب و دقت دنبال کنند.

وی تأکید کرد: تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، رفع موانع اداری، ارتقای زیرساخت‌ها، توجه به مسئولیت‌های اجتماعی، حفظ محیط زیست و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.

استاندار بوشهر ادامه داد: به نمایندگی از دولت در استان، آمادگی کامل مجموعه استانداری و دستگاه‌های اجرایی را برای حمایت از برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای منطقه آزاد بوشهر اعلام می‌کنم و معتقدم با همکاری و همدلی می‌توانیم فصل جدیدی از پیشرفت، رونق اقتصادی و افزایش رفاه مردم شریف استان را رقم بزنیم.