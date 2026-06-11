به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های زیستی و سلول‌های بنیادی معاونت علمی در آیین امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه میان معاونت علمی، وزارت بهداشت، صندوق نوآوری و سازمان برنامه و بودجه، هم‌افزایی، کاهش آلام مردم و ارتقای امنیت در حوزه سلامت را اولویت اصلی این طرح برشمرد و اظهار داشت: این مدل عملیاتی با هدف تحقق سه محور کلیدی شامل هم‌افزایی نهادهای حاکمیتی، بهره‌گیری از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع نیازهای ضروری کشور و قطع وابستگی به واردات طراحی شده است.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های زیستی و سلول‌های بنیادی معاونت علمی با بیان اینکه مدل تأمین مالی این طرح بر پایه یک مشارکت راهبردی استوار است؛ اذعان کرد: در این فرآیند، ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) منابع مالی توسط معاونت علمی ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و صندوق نوآوری و شکوفایی تأمین شده و در مقابل، بخش خصوصی نیز با تزریق ۱۶ هزار میلیارد تومان (۱۶ همت) سرمایه، به میدان آمده است. این سرمایه‌گذاری با احتساب زیرساخت‌های موجود، پشتوانه اصلی برای دستیابی به هدف‌گذاری بومی‌سازی ۱.۵ میلیارد دلار از نیاز ۵ میلیارد دلاری وزارت بهداشت تعیین شده است.

قانعی در خصوص نحوه مدیریت این طرح توسط معاونت علمی ریاست‌جمهوری توضیح داد: نقش محوری معاونت در این پروژه، تسهیل‌گری و مدیریت هوشمندانه است؛ به این صورت که ابتدا ظرفیت‌های موجود در کشور که قابلیت عملیاتی‌سازی این هدف را دارند شناسایی شدند. در گام دوم، نیازهای اساسی کشور که دارای توجیه اقتصادی کلان و ارزبری بالا هستند احصاء گردیدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: معاونت علمی با تطبیق دقیق ظرفیت‌های موجود با نیازهای شناسایی‌شده، مسیر را برای ورود شرکت‌های توانمند هموار کرد. در ادامه نیز با حمایت‌های مالی صندوق نوآوری و شکوفایی و پشتیبانی‌های سازمان برنامه و بودجه، شرکت‌های برگزیده وارد عمل شده و اجرای پروژه را بر عهده گرفتند.