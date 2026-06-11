به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای هفته اول لیگ ملت‌های والیبال جهان ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) پیگیری می‌شود.

تیم‌های لهستان، اسلوونی، ژاپن، آمریکا، بلژیک، صربستان، فرانسه، برزیل و آلمان در نخستین روز این رقابت‌ها موفق به شکست حریفان خود شدند.

نتایج روز نخست رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال مردان ۲۰۲۶:

کوبا صفر – لهستان ۳ (۱۶ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۱ بر ۲۵)

چین ۲ – اسلوونی ۳ (۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۰، ۲۳ بر ۲۵ و ۱۰ بر ۱۵)

اوکراین صفر – ژاپن ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

ترکیه یک – آمریکا ۳ (۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۳ بر ۲۵)

بلژیک ۳ – بلغارستان یک (۲۰ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۴، ۲۶ بر ۲۴ و ۲۵ بر ۲۳)

صربستان ۳ – آرژانتین یک (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۷ و ۲۶ بر ۲۴)

فرانسه ۳ – ایتالیا ۲ (۱۹ بر ۲۵، ۲۹ بر ۲۷، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۱۶ بر ۱۴)

ایران یک – برزیل ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۱۵ بر ۲۵ و ۲۳ بر ۲۵)

کانادا ۲ – آلمان ۳ (۲۶ بر ۲۴، ۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۱ بر ۲۵ و ۱۳ بر ۱۵)

جدول لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ در پایان دیدارهای روز نخست:

۱- لهستان یک برد و سه امتیاز

۲- ژاپن یک برد و سه امتیاز

۳- برزیل یک برد و سه امتیاز

۴- آمریکا یک برد و سه امتیاز

۵- صربستان یک برد و سه امتیاز

۶- بلژیک یک برد و سه امتیاز

۷- اسلوونی یک برد و دو امتیاز

۸- آلمان یک برد و دو امتیاز

۹- فرانسه یک برد و دو امتیاز

۱۰- ایتالیا بدون برد و یک امتیاز

۱۱- کانادا بدون برد و یک امتیاز

۱۲- چین بدون برد و یک امتیاز

۱۳- بلغارستان بدون برد و امتیاز

۱۴- آرژانتین بدون برد و امتیاز

۱۵- ترکیه بدون برد و امتیاز

۱۶- ایران بدون برد و امتیاز

۱۷- اوکراین بدون برد و امتیاز

۱۸- کوبا بدون برد و امتیاز

برنامه دومین روز هفته نخست لیگ ملت‌ها (به وقت ایران):

پنج‌شنبه ۲۱ خرداد

ساعت ۱۲؛ چین – اوکراین

ساعت ۱۵:۳۰؛ اسلوونی – لهستان

ساعت ۲۳؛ ایران – بلغارستان

ساعت ۲۳:۳۰؛ آلمان – ایتالیا

جمعه ۲۲ خرداد

ساعت ۲:۳۰ بامداد؛ برزیل – بلژیک

ساعت سه بامداد؛ کانادا – فرانسه