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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال؛

نتایج روز نخست و برنامه روز دوم لیگ ملت‌های والیبال

نتایج روز نخست و برنامه روز دوم لیگ ملت‌های والیبال

تیم‌های لهستان، اسلوونی، ژاپن، آمریکا، بلژیک، صربستان، فرانسه، برزیل و آلمان در نخستین روز مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها موفق به شکست حریفان خود شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای هفته اول لیگ ملت‌های والیبال جهان ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) پیگیری می‌شود.

تیم‌های لهستان، اسلوونی، ژاپن، آمریکا، بلژیک، صربستان، فرانسه، برزیل و آلمان در نخستین روز این رقابت‌ها موفق به شکست حریفان خود شدند.

نتایج روز نخست رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال مردان ۲۰۲۶:

کوبا صفر – لهستان ۳ (۱۶ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۱ بر ۲۵)

چین ۲ – اسلوونی ۳ (۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۰، ۲۳ بر ۲۵ و ۱۰ بر ۱۵)

اوکراین صفر – ژاپن ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

ترکیه یک – آمریکا ۳ (۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۳ بر ۲۵)

بلژیک ۳ – بلغارستان یک (۲۰ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۴، ۲۶ بر ۲۴ و ۲۵ بر ۲۳)

صربستان ۳ – آرژانتین یک (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۷ و ۲۶ بر ۲۴)

فرانسه ۳ – ایتالیا ۲ (۱۹ بر ۲۵، ۲۹ بر ۲۷، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۱۶ بر ۱۴)

ایران یک – برزیل ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۱۵ بر ۲۵ و ۲۳ بر ۲۵)

کانادا ۲ – آلمان ۳ (۲۶ بر ۲۴، ۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۱ بر ۲۵ و ۱۳ بر ۱۵)

جدول لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ در پایان دیدارهای روز نخست:

۱- لهستان یک برد و سه امتیاز

۲- ژاپن یک برد و سه امتیاز

۳- برزیل یک برد و سه امتیاز

۴- آمریکا یک برد و سه امتیاز

۵- صربستان یک برد و سه امتیاز

۶- بلژیک یک برد و سه امتیاز

۷- اسلوونی یک برد و دو امتیاز

۸- آلمان یک برد و دو امتیاز

۹- فرانسه یک برد و دو امتیاز

۱۰- ایتالیا بدون برد و یک امتیاز

۱۱- کانادا بدون برد و یک امتیاز

۱۲- چین بدون برد و یک امتیاز

۱۳- بلغارستان بدون برد و امتیاز

۱۴- آرژانتین بدون برد و امتیاز

۱۵- ترکیه بدون برد و امتیاز

۱۶- ایران بدون برد و امتیاز

۱۷- اوکراین بدون برد و امتیاز

۱۸- کوبا بدون برد و امتیاز

برنامه دومین روز هفته نخست لیگ ملت‌ها (به وقت ایران):

پنج‌شنبه ۲۱ خرداد

ساعت ۱۲؛ چین – اوکراین

ساعت ۱۵:۳۰؛ اسلوونی – لهستان

ساعت ۲۳؛ ایران – بلغارستان

ساعت ۲۳:۳۰؛ آلمان – ایتالیا

جمعه ۲۲ خرداد

ساعت ۲:۳۰ بامداد؛ برزیل – بلژیک

ساعت سه بامداد؛ کانادا – فرانسه

کد مطلب 6857051
سیده فرزانه شریفی

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