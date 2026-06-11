به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای هفته اول لیگ ملتهای والیبال جهان ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) پیگیری میشود.
تیمهای لهستان، اسلوونی، ژاپن، آمریکا، بلژیک، صربستان، فرانسه، برزیل و آلمان در نخستین روز این رقابتها موفق به شکست حریفان خود شدند.
نتایج روز نخست رقابتهای لیگ ملتهای والیبال مردان ۲۰۲۶:
کوبا صفر – لهستان ۳ (۱۶ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۱ بر ۲۵)
چین ۲ – اسلوونی ۳ (۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۰، ۲۳ بر ۲۵ و ۱۰ بر ۱۵)
اوکراین صفر – ژاپن ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)
ترکیه یک – آمریکا ۳ (۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۳ بر ۲۵)
بلژیک ۳ – بلغارستان یک (۲۰ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۴، ۲۶ بر ۲۴ و ۲۵ بر ۲۳)
صربستان ۳ – آرژانتین یک (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۷ و ۲۶ بر ۲۴)
فرانسه ۳ – ایتالیا ۲ (۱۹ بر ۲۵، ۲۹ بر ۲۷، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۱۶ بر ۱۴)
ایران یک – برزیل ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۱۵ بر ۲۵ و ۲۳ بر ۲۵)
کانادا ۲ – آلمان ۳ (۲۶ بر ۲۴، ۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۱ بر ۲۵ و ۱۳ بر ۱۵)
جدول لیگ ملتها ۲۰۲۶ در پایان دیدارهای روز نخست:
۱- لهستان یک برد و سه امتیاز
۲- ژاپن یک برد و سه امتیاز
۳- برزیل یک برد و سه امتیاز
۴- آمریکا یک برد و سه امتیاز
۵- صربستان یک برد و سه امتیاز
۶- بلژیک یک برد و سه امتیاز
۷- اسلوونی یک برد و دو امتیاز
۸- آلمان یک برد و دو امتیاز
۹- فرانسه یک برد و دو امتیاز
۱۰- ایتالیا بدون برد و یک امتیاز
۱۱- کانادا بدون برد و یک امتیاز
۱۲- چین بدون برد و یک امتیاز
۱۳- بلغارستان بدون برد و امتیاز
۱۴- آرژانتین بدون برد و امتیاز
۱۵- ترکیه بدون برد و امتیاز
۱۶- ایران بدون برد و امتیاز
۱۷- اوکراین بدون برد و امتیاز
۱۸- کوبا بدون برد و امتیاز
برنامه دومین روز هفته نخست لیگ ملتها (به وقت ایران):
پنجشنبه ۲۱ خرداد
ساعت ۱۲؛ چین – اوکراین
ساعت ۱۵:۳۰؛ اسلوونی – لهستان
ساعت ۲۳؛ ایران – بلغارستان
ساعت ۲۳:۳۰؛ آلمان – ایتالیا
جمعه ۲۲ خرداد
ساعت ۲:۳۰ بامداد؛ برزیل – بلژیک
ساعت سه بامداد؛ کانادا – فرانسه
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