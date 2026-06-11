تیم ملی والیبال زنان مغلوب ویتنام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جام والیبال زنان آسیا که از روز شنبه ۱۶ خرداد در شهر کاندون فیلیپین آغاز شده است، امروز (پنج‌شنبه ۲۱ خرداد) با برگزاری پنج دیدار دیگر پیگیری می‌شود.



تیم ملی والیبال زنان ایران در چارچوب مسابقات پنجمین روز مرحله مقدماتی از ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد به مصاف ویتنام رفت و سه بر صفر نتیجه را به این تیم واگذار کرد.



شاگردان لی دو هی با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۰، ۲۷ بر ۲۵ مغلوب حریف شدند تا سومین شکست خود را در این رقابت‌ها تجربه کنند.



شبنم علیخانی، معصومه قدمی، ریحانه کریمی، الهه پور صالح، فاطمه خلیلی، زهرا صالحی، سیده نگار هاشمی، زهرا کریمی، سپینود دست برجن، هستی واحدی، نگار عباسی، آیدا ولی‌نژاد، یسنا آهنکوب و شقایق حسن خانی بازیکنان تیم ملی زنان در این مسابقات هستند.



تیم ملی والیبال زنان ایران فردا (جمعه ۲۲ خرداد) از ساعت ۷:۳۰ دقیقه در آخرین بازی خود در مرحله مقدماتی به مصاف هنگ کنگ می‌رود.



مژگان حسن‌زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، سون هه چونگ (دستیار)، فاطمه حسنی سعدی (مربی)، نگار آقایی (فیزیوتراپ)، مائده حامدی (مترجم) و زهرا یلقی (آنالیزور) به عنوان اعضای کادر فنی، این تیم را در جام والیبال زنان آسیا همراهی می‌کنند.

همچنین ندا پاکدامن نایب رئیس بانوان فدراسیون این تیم را در این مسابقات همراهی می‌کند.